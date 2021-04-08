歐盟挺全球最低企業稅率

G20財金首長7日舉行會議，美國財政部長葉倫料將呼籲各國，支持對企業獲利課徵全球統一最低稅率。（路透）

20國集團（G20）財金首長7日舉行會議，美國 財政部長葉倫 料將呼籲各國，支持對企業獲利課徵全球統一最低稅率。此構想已引起歐洲熱烈回響，歐盟官員對6月底前達成協議表示樂觀。

路透報導，這場G20會議的聲明草案顯示，G20財政部長與央行總裁預期，今年中可望敲定協議，使全球企業稅率協調一致，並就對Google、亞馬遜、臉書等大型跨國網路巨擘徵稅達共識。

葉倫日前以美國財長身分首次發表國際經濟政策演說，提出世界各國協調企業稅率和新數位稅的構想，盼藉此重拾全球領導地位，並重建盟國對美國屏棄川普時代片面行動的做法、重返多邊途徑的信任。

歐盟經濟事務執委簡提洛尼表示，歐洲對葉倫呼籲全球最低企業稅率協調一致的建議表示歡迎，德國財長蕭茲更宣稱此提案是「一大突破」。這升高夏季前敲定全球協議的可能性。蕭茲6日說：「我很樂觀，我們應能終結這場爭相調降企業稅率的競賽。」

另外，G20草案移除關於「穩定匯率 」的措辭（當初川普政府要求加進），轉而強調與基本面相符的重要。草案說：「我們…留意到匯率彈性有利於我們經濟的調整…我們將避免貨幣競貶，且不會為了競爭目的而釘住匯率目標。」

經濟合作發展組織（OECD）稅務政策中心主任聖阿曼斯受訪時表示，葉倫的提案技術上可行，OECD也已備妥藍圖，「以此為基礎，我認為夏季前就能提出這種解決方案」。

法國財長勒麥爾則在7日表示，對葉倫呼籲全球統一課徵21%最低企業稅率的提議持開放態度，法國可能願意調整，但同時也將評估美方對科技巨人課稅的提案。