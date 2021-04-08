殼牌、英國石油 第一季營運回神

殼牌旗下開採石油的部門可望在今年第1季轉盈，是新冠疫情爆發以來首見。（路透）

殼牌（Royal Dutch Shell）7日表示，旗下開採石油 的部門可望在今年第1季轉盈，是新冠疫情 爆發以來首見；英國石油（BP）6日也說，受惠於第1季業績表現「非常強勁」，該公司的債務減少得比預期快，顯示能源業正在復甦。

殼牌表示，公司主要負責石油開採與生產的上游部門，上季受惠於「當前大宗商品價格上漲的環境」。殼牌定29日公布第1季財報。

儘管殼牌的天然氣、煉油和化學品等事業去年仍有獲利，但受疫情衝擊，能源價格暴跌，導致其開採石油的核心事業虧損連連。如今，殼牌上游事業轉虧為盈，可能是這個產業開始復甦的信號。

另一家能源巨擘BP前一日也宣布，已達成將淨債務降低至350億美元的目標，因而可以開始執行庫藏股計畫；先前則是預估，要到今年第4季和明年第1季之間，才能達標。

BP執行長盧尼指出：「由於處分資產所獲得的款項來得比預期早，加上第1季表現非常強勁，才有這樣的成果。」BP並未公布明確的營收 或獲利數字，只說如此佳績是拜貿易、油價上漲，及恢復營運活動所賜。BP也表示，今年第1季處分資產所得款項約47億美元。

儘管能源業正在復甦，不過離完全恢復仍有一段路。