三星報喜 Q1獲利優於預期

三星電子上季營業利益初估比去年同期成長逾四成，優於市場預期，主要拜智慧手機等產品熱銷所賜。（歐新社）

三星 電子7日公布今年第1季初步財報，儘管晶片 事業因美國德州廠停工受衝擊，但智慧手機和家電熱銷，讓三星上季整體獲利優於分析師 預期；此外，在半導體需求復甦之際，三星第2季獲利可望進一步改善。

三星上季營業利益初估為9.3兆韓元（83億美元），較去年同期成長44.2%；上季營收估為65兆韓元，年增17.5%。分析師指出，三星財報優於預期，主因智慧手機旗艦機種Galaxy S21系列銷售暢旺，以及新冠疫情扶助三星的電視和家電銷售在海外市場繳出佳績。

三星的金雞母晶片事業，受美國德州廠因冰風暴關閉約一個月的拖累，市場推估造成的損失可能約3000億韓元，也導致晶片事業Q1營業利益低於4兆韓元。

分析師認為，半導體產業的復甦，以及更多國家展開疫苗接種作業，將提振三星第2季的獲利；KB證券分析師表示：「德州廠應該已恢復正廠產能，晶圓製程的良率問題，以及平澤市晶圓廠P2產線的投資成本問題，也會在第2季解決。」

與此同時，動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）的價格上漲，也將使三星晶片事業受惠，並彌補行動事業第2季的銷售下滑；分析師指出，晶片短缺，將導致智慧手機的銷售轉弱，但將被強勁的半導體銷售抵銷。

市場研究機構TrendForce預測，第2季NAND快閃記憶體的價格將比第1季上漲3%到8%，DRAM則上漲13%到18%。

彭博資訊分析師表示，三星今年初曾對晶片需求下滑示警，但經濟復甦的步調快於預期，加上半導體價格走高，將推升三星的獲利能力。三星預計今年下半年推出新一代的DRAM和DDR5晶片，料將刺激需求，進一步提振營收。

分析師也指出，全球晶片供給短缺，正促使買家囤積更多庫存，晶片價格上漲趨勢可望延續。