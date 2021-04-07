全球今年經濟成長 IMF上修至6%

國際貨幣基金（IMF）6日公布名為「管理分歧的復甦」的最新「世界經濟展望」（WOE）報告，將2021年全球經濟預估成長率上修到6% ，比1月時預估的5.5%進一步調高，也是1970年代以來最高水準，主要是靠各國針對新冠肺炎疫情 採取空前規模的因應政策。

報告指出，儘管疫情仍具不確定性，但各國經濟復甦較預期強勁，因此上修去年全球經濟成長為負3.3%，今年的經濟成長也上調至6% ，明年可望成長4.4%。今年全球貿易額預估成長8.4%，比1月預估的8.1% 溫和升高。

IMF預估，今年美國 經濟將成長6.4%，比1月的預估調高1.3個百分點，也是1980年代初期以來最高點。

歐元區僅由4.2%上修到4.4%，日本由3.1% 上修到3.3% 。但由於美國表現強勁，因此所有先進國家預估成長率由4.3%提高到5.1% 。

所有新興經濟體預估成長率僅上修0.4個百分點，為6.7% ；中國大陸由8.1%上修到8.4%，印度由11.5%上修到12.5% 。

IMF預測，台灣 經濟今年將成長4.7% ，比去年4月預估值3.5%調高1.2個百分點，表現分別優於南韓的3.6% 、香港的4.3% ，但略遜於新加坡的5.2% 。