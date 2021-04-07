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Clubhouse推打賞功能

國際中心／綜合報導

近來竄紅的語音社交平台Clubhouse推出幫創作者賺錢的新功能Payments，首波向小規模用戶測試，可透過線上刷卡方式直接打賞，且贊助金額百分之百屬於創作者，平台分文不取。此舉有助留住優秀的創作者，以吸引更多用戶。

Clubhouse於5日在官方部落格發文說明此新功能，用戶只要到每個「房間」主持人的個人檔案裡，點選新增的「Send Money」按鈕，輸入金額，就能以線上刷卡方式，把贊助金額匯入指定帳戶。平台不收任何抽成費用，但用戶需支付一點卡片處理費用，給合作的支付平台Stripe。Clubhouse並表示，新功能測試後將蒐集意見，並微調功能，很快會讓所有用戶都能使用。

根據官方貼文，這也是該平台「第一個」能讓創作者直接拿到贊助的功能，言下之意以後還會陸續推出其他類似的功能。平台共同創辦人戴維森表示，公司希望聚焦在靠創作者賺錢，而不需靠廣告。Stripe執行長科里森也推文說，能見到一個新的社交平台先聚焦發展參與者收入，而非內部變現／廣告的方式，實在太棒了。

Clubhouse去年自美國矽谷發跡，是一款提供多人線上語音聊天的社交軟體，完全沒有文字、圖像、直播畫面可用，全部採用即時語音進行交流，一個群組就稱為一個「房間」，每人都可以自由開設、進出房間，不同房間談論的話題包羅萬象，用戶可以是主持人、發言者，也能是聽眾舉手參與討論，或靜靜聆聽。

Clubhouse 美國 矽谷

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