起步太晚、定位不明 LG遭對手夾殺難突圍

1995年邁入手機 市場的南韓LG，產品以大膽創新著稱，但專家指出，LG邁入智慧手機市場起步略晚，僅靠創新難以抵擋高低兩端強勁對手夾殺，終於黯然退出競爭激烈的手機戰場。

LG在2010年推出第一支智慧手機，比2007年發表的蘋果iPhone晚了三年。為了在競爭激烈的手機市場占有一席之地，LG產品創新跑在前頭，包括在2011年推出3D螢幕手機，近年大力開發雙螢幕摺疊手機，新產品包括雙螢幕可旋轉成T字型的Wing，但這些努力成效有限。

韓聯社指出，LG市占率曾在2017年第二季衝上4%，但隨後一路下滑，在最近這幾季一直在2%上下掙扎。

LG在高端市場面臨蘋果和三星 兩大強勁對手，在平價市場又不敵中國的新興品牌，銷售一直無法突破重圍。

為了降低成本，LG在越南設廠，並加強業務外包。

分析師說，去年華為因美國制裁嚴重影響出貨，LG原本期望能靠外型特殊的Wing手機乘機搶回一些市場，沒想到毫無起色，再加上5G 網路帶動手機銷售的熱潮已過，LG手機已無好牌可打，想求售又和潛在買家談不攏，因此決定收攤。

根據市場研究機構Counterpoint統計，去年LG手機出貨量2470萬支，比前一年下跌13%，排名全球第九。

相較之下，三星手機去年出貨量達到2億5600萬支，是LG的九倍。

LG手機事業雖然苦澀收場，但相關技術仍可應用在該公司其他產品，包括電動車零件、物聯網、智慧家電、機器人和人工智能。LG仍握有2萬4000項4G和5G網路專利，並持續研發6G技術，在手機市場不算白走一遭。