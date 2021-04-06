「再通膨」蠢動 新興市場緊張

美國 公債殖利率 飆升引發的市場恐慌，使債台高築的國家冷汗直冒，因為這些國家多年來借款成本都偏低，接下來卻可能得面對舉債成本驟升的問題，凸顯「再通膨行情」對各國的衝擊。

隨美國經濟走強，從澳洲到義大利，各國公債殖利率也隨美債殖利率走升，但借貸成本增加將減弱歐洲經濟復甦動能，也不利於仰賴美元籌資的新興市場國家。

美國10年期公債殖利率5日盤中報1.72%，逼近14個月高峰。彭博巴克萊指數顯示，七大工業國（G7）的公債殖利率較年初激增27個基點至0.48%，升逾一倍。

國際清算銀行（BIS）的數據顯示，新興市場國家背負的美元債務共計超過4兆美元，而美債殖利率攀升將加重這些國家債務負擔。

G7公債殖利率上揚，儘管投資 人難以斷定受美國公債市場牽動的程度，但荷蘭國際集團分析師認為，美債就是關鍵推手，甚至斷言若歐洲與美國隔絕，就不會出現「再通膨行情」。

瑞銀全球財富管理公司信用部門主管沃克表示，投資人正持續注意此事，舉債成本只要一升高，就會壓縮一國的財政空間，且若政府借款推動投資和改革，就可能增加財政赤字；債務的可持續性是值得注意的問題。

不論G7政府公債殖利率上揚是否能歸因於受到美國經濟政策影響，政府公債殖利率攀升，已成為令決策官員和投資人頭痛的問題。

歐洲央行總裁拉加德指出，決策官員會動用所有工具，阻止公債殖利率持續上揚。ECB已加快購債腳步，以壓低持續升高的借款成本。