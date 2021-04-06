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散戶收手 美「迷因股」退燒

編譯葉亭均、季晶晶／綜合報導
美股散戶投資人的交易活動近來呈現疲態。（路透）
美股散戶投資人的交易活動近來呈現疲態。（路透）

美股散戶年初集結力量帶動「迷因股」（meme stock）翻倍大漲、暴打空頭的現象似乎逐漸退燒，原因與這些迷因股的基本面欠佳無關，而是新冠肺炎疫情緩解後，經濟重啟，許多人重回辦公室、上餐館或出遊，不再只是緊盯在羅賓漢（Robinhood）等網路券商上開的帳戶。

華爾街日報報導，散戶投資人在3月26日淨買進7.72億美元美股，較1月29日單日約20億美元淨買進量銳減60%，而1月底正是散戶狂炒「迷因股」的高峰期。

散戶券商網站的訪客流量也銳減，例如羅賓漢的造訪人次銳減63%，嘉信理財和盈透證券（Interactive Brokers）等線上券商3月每日平均成交量皆已從今年高峰下滑。

華爾街資深人士指出，「迷因股」退燒與這些企業的基本面因素欠佳無關，至少短期內是如此，熱愛當日沖銷的人不太在乎這些事，而是疫情緩解後，經濟重啟，許多人重回辦公室、上餐館。因此，這些「鄉民」不會再天天花大量時間緊盯股市。

德意志銀行策略師泰特表示：「我們認為買權減少的原因，是人們愈來愈常出門。無論是飛機載客、餐廳訂位或Apple Maps使用量，一切都在提高。」

散戶縮手的原因，還包括擔心成長股波動加劇。

以科技股為主的那斯達克綜合指數在2月12日創新高後，特斯拉、蔚來汽車、蘋果等受散戶青睞的股票，迄今都下跌逾9%。

Vanda研究公司全球宏觀策略師帕泰爾說：「在沒有明顯催化因素能拉抬股票上漲5%至10%之際，投資人不會把資金投入市場；散戶過去幾周進入冬眠。」

與此同時，史坦普500指數繼續上漲，上周更創新高，主要靠金融、傳產與能源股等景氣類股帶動，但這些卻是較不受散戶青睞的類股。Vanda的數據顯示，非專業投資人從2月中旬以來的表現平均比史坦普500指數低約10%。

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