高盛認輸 放棄做空美元

高盛 集團在約六個月前建議做空美元，但隨著美國經濟數據改善和公債殖利率 飆升，支撐美元漲勢，高盛如今只得舉白旗投降。追蹤美元對六種主要貨幣 走勢的DXY美元指數，5日大致在平盤上下狹幅波動，盤中一度小漲0.1%，報93.11。

高盛外匯團隊在「戰略撤退」報告中，不再建議做空美元兌澳幣、紐元等一籃子G10貨幣。隨著公債殖利率竄升帶動美元匯率回升，高盛加入避險基金和其他投資機構的行列，放棄押注做空美元。潘德爾（Zach Pandl）等高盛策略師群2日在報告中表示：「儘管我們仍預期這些貨幣未來幾季對美元會走升，但美國經濟穩健成長和公債殖利率上揚，短期內可能持續支撐美元。歷經過去幾個月震盪走勢，我們不再建議做空美元」。

去年底認為美元將貶的普遍共識已崩，是因經濟數據好轉，加上美國10年期公債殖利率激升80個基點，提高美元的吸引力。

美元指數今年來躍漲逾3%。路透報導，美元對主要貨幣匯率在第1季寫下近三年來最佳季度表現，分析師認為，隨著投資人看好全球經濟將進一步從新冠疫情復甦，美元有望維持升勢。

不過，高盛團隊表示，如果歐洲的疫情改善，做空美元的機會可能重新浮現。