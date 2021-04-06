我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

NCAA／貝勒大學86：70岡薩加大學 隊史115年首冠

高盛認輸 放棄做空美元

編譯黃嘉洵／綜合報導

高盛集團在約六個月前建議做空美元，但隨著美國經濟數據改善和公債殖利率飆升，支撐美元漲勢，高盛如今只得舉白旗投降。追蹤美元對六種主要貨幣走勢的DXY美元指數，5日大致在平盤上下狹幅波動，盤中一度小漲0.1%，報93.11。

高盛外匯團隊在「戰略撤退」報告中，不再建議做空美元兌澳幣、紐元等一籃子G10貨幣。隨著公債殖利率竄升帶動美元匯率回升，高盛加入避險基金和其他投資機構的行列，放棄押注做空美元。潘德爾（Zach Pandl）等高盛策略師群2日在報告中表示：「儘管我們仍預期這些貨幣未來幾季對美元會走升，但美國經濟穩健成長和公債殖利率上揚，短期內可能持續支撐美元。歷經過去幾個月震盪走勢，我們不再建議做空美元」。

去年底認為美元將貶的普遍共識已崩，是因經濟數據好轉，加上美國10年期公債殖利率激升80個基點，提高美元的吸引力。

美元指數今年來躍漲逾3%。路透報導，美元對主要貨幣匯率在第1季寫下近三年來最佳季度表現，分析師認為，隨著投資人看好全球經濟將進一步從新冠疫情復甦，美元有望維持升勢。

不過，高盛團隊表示，如果歐洲的疫情改善，做空美元的機會可能重新浮現。

殖利率 高盛 貨幣

上一則

「再通膨」蠢動 新興市場緊張

下一則

波克夏 擬發4日圓債

延伸閱讀

「再通膨交易」是美國的產物 反成為其他G7國家的煎熬

「再通膨交易」是美國的產物 反成為其他G7國家的煎熬
高盛：美若調高公司稅 通訊、IT產業最受衝擊

高盛：美若調高公司稅 通訊、IT產業最受衝擊
高盛將推比特幣投資服務

高盛將推比特幣投資服務
華爾街也瘋比特幣？高盛將為客戶提供比特幣投資工具

華爾街也瘋比特幣？高盛將為客戶提供比特幣投資工具

熱門新聞

投資顧問認為，中國政府的長期目標是絕對掌控國營經濟，特斯拉不如趁早離開中國。(美聯社)

從特斯拉看美企在中國處境 專家：趁早離開為吉

2021-03-30 10:45
ViacomCBS等媒體巨擘上周股票慘遭拋售。路透

傳老虎黨家族辦公室大爆倉 巨額拋售後華爾街緊盯開盤

2021-03-29 11:01
有詐騙集團假冒候選人陣營名義發「競選郵件」，讓收件人按下信中的「取消訂閱」(unsubscribe)反而因此遭駭，個資外流。(Pixabay)

全美去年4900萬人受害 拒當詐騙肥羊 謹記3大警訊

2021-03-29 13:33
拜登政府推動全美廣設50萬座汽車充電站。美聯社

拜登推動廣設50萬座電動車充電站 這些概念股應聲狂飆

2021-04-01 07:33
半導體設備龍頭應用材料（Applied Materials）。（路透）

等不到中國放行 應材宣告終止35億美元收購Kokusai

2021-03-29 19:59
美國財長葉倫將呼籲實施全球性的最低企業稅負制。(路透)

葉倫將呼籲採行全球企業最低稅負制 避免惡性競爭

2021-04-05 09:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事
淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝