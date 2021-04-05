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疫情影響 企業遲早轉嫁成本

編譯任中原／綜合報導
全球供應鏈混亂，產品生產與配送都變貴。（路透）
全球供應鏈混亂，產品生產與配送都變貴。（路透）

全球供應鏈因新冠肺炎疫情而陷入混亂，導致各種產品的生產與配送成本持續上升；雖然迄今尚未對消費者荷包產生重大衝擊，但企業遲早會把增加的成本轉嫁給顧客，帶動通膨升高。

美國製造業巨擘3M公司已經表示貨運成本節節上升，美泰兒玩具公司也表示塑膠價格上漲；中國由於化工及金屬價格上漲，使家具等產品的生產成本升高；中國一些玩具批發商已將售價提高15%，生產者物價也已上升。

觀察家指出，當去年疫情蔓延全球之初，製造業者預料經濟將大走下坡，因而縮減生產；現在疫情可望減退，經濟活動陸續解封，加上各國擴張財政支出，預料消費支出持續增加，使一些產品的需求將超強。製造業一時措手不及，造成產品供不應求。

物流障礙也使產品益發短缺。航運業空貨櫃不足，使運輸費率及營運成本衝高；使許多地區的供應鏈成本提高，且延遲交貨。一處供應延遲，就拖累下一處，導致生產延誤，產品價格更高，交貨時間也更長。

一些製造業者為降低本身零組件供應的不確定，紛紛累積庫存，使產品短缺更加嚴重，也使整個工業供應鏈的通膨壓力都加重。

消費者迄今尚未感受到通膨大幅上升，因為增加的成本仍由生產與配送業者吸收，但消費者也將付出代價。以電動車用電池為例， 碳酸鋰與氫氧化鋰等化學原料已經漲價60%，可能推升電池價格，或至少使價格跌不下來，這也使電動車價格欲小不易。業者為維持產品售價，也可能仍採用成本較低的老舊科技。

專家指出，業界並不預期供應鏈混亂在短期內就能解決，加上貨運費率與原料價格仍持續上漲，成本終將反映在最終產品售價上，導致通膨升高。

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