沙國調漲下月亞洲原油售價

沙烏地阿拉伯調漲5月銷往亞洲市場的原油官訂售價（OSP），象徵沙國看好亞洲經濟的復甦前景。

國營沙烏地阿拉伯國家石油 公司（Saudi Aramco）把銷往亞洲的各級油品價格每桶調漲0.2至0.5美元。根據Aramco發布的聲明，5月銷往亞洲的阿拉伯輕原油調高0.4美元，每桶比杜拜／阿曼市場基準油價 溢價1.8美元，溢價幅度大於彭博訪調煉油業者預期的0.3美元。

沙國調高5月賣往亞洲的中級原油0.5美元，每桶比中東基準油價溢價1.45美元；重級原油調高0.5美元，每桶溢價0.8美元。

賣到西北歐地區的大部分油品價格將維持不變，但阿拉伯輕原油每桶降價0.2美元，每桶比布蘭特油價折價2.4美元；賣到美國 的多數油品將降價0.10美元。

銷往亞洲的原油價格數個月來高於歐洲和美國市場，部分原因是歐、美能源需求的復甦腳步較緩慢。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）1日決議在5至7月每日增產逾200萬桶，5月將每日產量提高35萬桶、6月再增產35萬桶，7月再進一步增產45萬桶。此外，全球最大原油出口國沙國將同期逐步取消每日自願額外減產100萬桶原油的措施，包括5月每日增加25萬桶、6月35萬桶，以及7月40萬桶。

沙國能源部長阿卜杜拉齊茲親王在OPEC+峰會上表示，在全球經濟全然復甦以前，成員國仍需採取謹慎態度。

OPEC+自去年5月展開前所未見的減產措施以提振油價，目前每日減產幅度仍達數百萬桶。