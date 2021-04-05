美國機場好忙 航空業復甦有影

近來多個跡象顯示，美國 航空業正由新冠疫情導致的低點復甦，首先看到兩家廉價航空順利辦理首次公開發行股票（IPO），機場再次變得繁忙起來，接著又傳出聯合航空（UA）恢復新聘機師，多家航空公司增闢美國國內新航線，且有些航空公司已開始有能力償債。

華爾街日報報導，廉價航空Frontier 4月1日以每股19美元價格成功IPO，籌得5.7億美元資金，同行Sun Country航空上個月的IPO也籌到超過2.5億美元資金，顯示投資人對航空客運市場復原的信心。美國各地機場因春假交通量增加，現在比去年任何時間都還更繁忙；航空公司表示，他們夏季的訂位也正開始增加。

新冠疫苗接種加速，刺激旅遊需求。CNBC報導，聯合航空計劃重啟先前暫停的300名機師僱用案，這些機師有的是去年錄取或正在接受新進人員訓練，但後因疫情而暫取消任用。其他航空公司也說有意今年增聘人力。

美國旅客現在多搭國內航線拜訪親友，或是飛到鄰近的加勒比海度假據點短期休閒旅行。華爾街日報分析，國內和國際短程線正是廉價航空公司發揮優勢所在，廉航沒像傳統大型同業在疫情期間借那麼多錢，如今因而需調高票價支付債務利息；廉航經營的航線在幾個非一線大城直接將旅客載送到度假地點。