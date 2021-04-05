美強勁復甦 恐急速冷卻

在拜登政府推動基建計畫下，美國經濟可望強勁復甦，但專家認為經濟擴張期將縮短。（路透）

在拜登 政府推動基建計畫下，美國 經濟可望強勁復甦，但經濟學家示警，這次可能比後全球金融海嘯 時期的復甦更快冷卻，這一輪經濟擴張可能在2020年代中期結束，原因包括通膨加速和負債偏高。

由於政府已經大舉擴張支出，加上拜登政府又提出基礎建設計畫，預料經濟成長將一飛沖天。3月製造業的擴張速度達到37年來最快，非農業就業人數也增加近100萬人，一些經濟學者預料第2季可能出現二位數字的年增率。美國銀行全球經濟研究主任哈瑞斯表示，「這是一次強大、由財政政策引爆的復甦，且將是未來20年速度最快的復甦」。

但一些經濟學者表示，復甦之路並非毫無陷坑。儘管拜登新提出的計畫有可能在較長期間提昇生產力，但景氣強勁擴張仍可能推升通膨，並導致負債過高，為最終的惡果埋下種子。

穆迪分析公司首席經濟學者山迪指出，「這將使下一次衰退提前到來」；他預測這一波經濟擴張可能在2020年代中期時結束，比金融海嘯之後的擴張期短得多。摩根史坦利3月發給客戶的報告中，建議客戶準備撤出景氣復甦初期表現良好的股市，例如新興股市；並轉進景氣復甦後期可能表現較佳的市場，例如日股。而且由於擴張期可能較短，因此聯準會（Fed）升息的空間有限，之後又將降息以抗下波衰退。

儘管新計畫的確可能有助於提昇生產力成長，但須經過好幾年的醞釀才能實現。

這一次經濟復甦與上次明顯不同。這次經濟在經歷衰退之後不到一年的時間，就恢復到疫情之前的水準，所花時間只有金融海嘯之後的一半。財政部長葉倫預估美國將於明年恢復充分就業。

目前Fed寬鬆貨幣政策與政府擴張財政支出，都帶動經濟加速成長。桑默斯等經濟學者擔心景氣可能過熱。

德意志銀行全球經濟研究主任胡波表示，1.9兆美元紓困計畫已經使美國經濟逼近即將過熱的臨界點，這還未考慮到美國家庭可能將之前的儲蓄拿出來消費的情況。他預測未來幾年通膨率達到3%的機率約為20%；如果通膨率果真升到3%，且居高不下，Fed將不得不降低寬鬆程度，從而對金融市場及經濟造成衝擊。

這次景氣復甦的另一項相對脆弱的原因，就是負債偏高。以往每逢衰退時，通常都會掃除經濟體系中過當的現象，迫使家庭與企業減少負債並改善財務狀況。但這次卻沒有，尤其是企業財務；由於Fed採取緊急紓困措施，連風險最高的企業也能大量舉債。

國際貨幣基金官員巴拉加斯與納塔魯西指出，負債偏高或快速增加，使財務狀況相對脆弱，導致景氣再發生嚴重滑坡，或資產價格大幅修正的風險升高。

過去三次經濟連續擴張期的平均延續時間接近九年，但這一次的時間可能與戰後以來平均64個月的擴張時間相符。單特勒表示，這一次的擴張期將達不到十多年，可能更接近五年。