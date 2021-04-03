美就業數激增 景氣好兆頭

美3月勞動市場快速升溫，就業數據亮眼。（美聯社）

隨著美國 當局加快施打新冠疫苗 、減少經濟活動限制措施，美國3月勞動市場快速升溫，非農就業 人數激增91.6萬人，失業率也降至6%，且多數產業的就業情勢都好轉，預料未來幾個月就業人口將持續攀升。

經濟學者指出，數據顯示中小企業仍有相當多的空缺，而經濟活動解封有助於休閒、娛樂業景氣回升，預料未來幾個月就業將持續增加，不過距離新冠疫情爆發之前的水準還很遠，支持聯準會（Fed）維持寬鬆貨幣政策的立場。

美國勞工部2日公布，上月非農就業人數激增91.6萬人，遠超出市場預估的66萬人，也遠高於2月的增加37.9萬人；今年元月與2月就業人數共上修15.6萬人，進一步確認今年起景氣明顯復甦。

3月失業率下降到6.0%，符合預估，低於2月的6.2%；勞動參與率則小幅上升0.1個百分點，為61.5%，符合預估。就業大幅增加，但勞動力並未明顯擴張，因而使失業率下降。經濟學者認為，在勞參率出現更令人信服的復甦之前，失業率下滑的重要意義不大。

就業報告顯示，美國多數產業的就業情勢都廣泛好轉，3月民間就業增加78萬人，高於市場預估的64.3萬人。

其中，製造業增加5.3萬人，優於預估；由於疫苗接種快速普及，經濟活動逐漸解封，使休閒及接待業的就業人數激增28萬人；3月天氣轉暖，也帶動營建業就業增加11萬人；隨著學校陸續復課，教育業就業人數也增加。

不過，3月平均時薪反而比2月下降0.1%，也不如市場預估的提高0.1%；與一年前相比，上月時薪則上揚4.2%，也低於預估，顯示新增的就業以低薪工作者為主，尤其是休閒服務業。

由於低薪的服務業就業激增，將平均時薪拉低，並不表示同行業的工資下降。平均每人每周工時為34.9小時，高於預估的34.7小時，及二月時的34.6小時。

低度就業率（U-6，指有意擔任全職工作，卻只能擔任兼職性工作者，以及不積極求職者）從11.1%降到10.7%，顯示全職人員增加。