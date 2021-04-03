買氣回升 美汽車Q1銷售熱

美國3月汽車銷售飆升帶動第1季銷量較去年同期成長。（路透）

汽車 製造商公布，受持續的消費者需求和去年同期基數較低所推動，美國 今年第1季汽車銷量大幅成長，不過晶片短缺和其他供應鏈的障礙，可能打破如此強勁之走勢。

產業數據公司Wards Intelligence統計，美國汽車第1季銷量成長11.3%，3月汽車年率化銷量可能達到1,650萬輛，這表明需求已回到新冠肺炎疫情爆發之前的水準。

銷量之所以躍升，一部分原因是去年3月汽車業阻止疫情擴大而被迫關廠，業績一落千丈。

另據Motor Intelligence統計，汽車業今年1月和2月銷售各下滑3.3%和13%，不過3月大幅躍升，各汽車製造商均出現雙位數成長。

對美國汽車業來說，今年一開年就狀況連連。由於全球半導體供應短缺，美國多家工廠生產受到干擾，不僅殃及獲利，經銷商庫存也降低，尤其是熱門的輕卡和運動休旅車。緊接著2月德州一場冰風暴，又打亂用於車用椅墊等塑膠材料的生產，使供應鏈雪上加霜。

不過，消費者買氣持續上揚。美國的汽車製造商中，通用汽車1-3月在美國的銷量增長近4%，並預計今年全年汽車需求仍將保持強勁。前身為飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）的Stellantis，第1季美國銷量增加5%；福特汽車同期的銷量則小增0.6%。

直到第1季末才受到晶片短缺影響的豐田和本田 汽車，第1季在美國的銷量分別增長22%和16%，其中豐田3月銷售暴增87%，旗下豪華車凌志（Lexus）銷量繳出歷來第二佳的第1季成績，並創史上最好的3月紀錄；本田整體銷售量也改寫歷來3月紀錄。日產上季銷售成長10.8%，為九季以來首度正成長。南韓汽車生產商現代汽車第1季銷量增長了28%，表示有能力保持美國經銷商庫存穩定。Cox經濟研究員Charlie Chesbrough指出，庫存吃緊第1季對消費者影響不大，但未來就難說了。