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瓦楞紙箱需求旺 價格漲不停

編譯湯淑君／綜合報導
居家防疫和振興支票助長網購需求，導致貨運用瓦楞紙箱的消耗量創新高。生產商見供不應求，紛紛漲價，圖為台灣正隆紙業工廠。(本報資料照片)
居家防疫和振興支票助長網購需求，導致貨運用瓦楞紙箱的消耗量創新高。生產商見供不應求，紛紛漲價，圖為台灣正隆紙業工廠。(本報資料照片)

居家防疫和振興支票助長網購需求，導致美國去年貨運用瓦楞紙箱的消耗量創新高。生產商見供不應求，紛紛漲價，使今年供應鏈在舊患未除下又添新愁。

美國紙箱協會（FBA）的數據顯示，2020年美國生產商共製造出將近4070億平方呎的瓦楞紙箱，從電商運貨到果農裝西瓜用的紙箱，林林總總，較2019年增加3.4%，相當於多生產約477平方哩的瓦楞紙板，覆蓋整個紐約市綽綽有餘。

需求居高不下，促使紙箱生產商去年秋季調漲價格到歷史新高，最近再次漲價，讓本就飽受供應鏈煩惱的企業苦不堪言。

櫥櫃製造公司Green Forest Cabinetry老闆摩根說，木材價格創新高、船運貨櫃短缺、貨運費率急漲已經讓人吃不消，現在瓦楞紙箱成本大增，開銷比一年前多出22%。他表示，紙箱供應商已漲價近一成，最近告知還會再漲。

紙箱訂價通常根據硬紙板價格而定，具體來說就是42磅未漂白牛皮裱面紙板，也是許多紙箱供應合約的基準。

紙板供應吃緊，加上原物料如紙漿、化合物、燃料乃至廢紙等回收物行情大漲，生產商起初在去年秋季對每噸硬紙板漲價50美元，使基準級均價升到每噸約765美元；今年初漲幅提高到60甚至70美元，業界預估3月均價可達每噸785美元，4月價格可能進一步走高。

生產商預期，今年需求可望持續成長，但增速可能趨緩。一些廠商正擴大紙箱產能。

國際紙業（IP）12月宣布把印刷用紙事業分割出去，轉而聚焦生產工業包裝用紙；今年2月表示將斥資4.4億美元，把阿拉巴馬州傑克遜廠的機器改裝來生產牛皮裱面紙板。

美國 紐約市 阿拉巴馬州

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