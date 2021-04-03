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WSJ：避險降溫 黃金失色

編譯林奇賢／綜合外電
市場樂觀看待景氣復甦的速度，導致投資人對避險資產的胃納縮減，國際金價因而下跌。(路透)
市場樂觀看待景氣復甦的速度，導致投資人對避險資產的胃納縮減，國際金價因而下跌。(路透)

國際金價近來跌跌不休，今年第1季更寫下2016年以來最差的單季表現，原因是市場樂觀看待景氣復甦的速度，導致投資人對避險資產的胃納縮減。

華爾街日報報導，黃金期貨在上月31日以每英兩1713.80美元作收，第1季累計大跌9.5%，為2016年以來最差的單季表現，只有橘子汁期貨、土耳其里拉，以及長天期美國公債的價格等少數資產，同期表現更差。

黃金期貨去年8月創新高迄今跌幅達17%。由於新冠疫苗開打、美國政府祭出刺激措施，市場預期今年全球景氣快速擴張，從而降低黃金資金避風港的地位。

Fulcrum資產管理公司副投資長阿卜杜拉表示：「由於民眾對全球經濟日益樂觀，導致利率攀升。因此，相較於其他會孳息的資產，黃金變得沒那麼有吸引力。」

阿卜杜拉並指出，未來黃金的走勢可能會有三種。首先，是押注聯準會（Fed）將比預期更快升息的公債投資人，到頭來可能會是對的，金價可能因此加速下跌。

第二，Fed官員是對的，今年通膨竄升確實只是暫時性現象，2023年底前都不升息，那麼當前金價已跌過頭。

第三種可能是，全球關鍵產品的供應鏈受阻，導致通膨上升幅度和持續時間高出預期，實質公債殖利率可能因此下滑，進而提振金價。

金價 投資 殖利率

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