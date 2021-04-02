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美玉米期貨價 衝八年新高

編譯任中原／綜合報導
美國玉米期貨行情衝上八年來新高，黃豆期貨也逼近七年來高點。（路透）
美國玉米期貨行情衝上八年來新高，黃豆期貨也逼近七年來高點。（路透）

美國玉米期貨行情衝上八年來新高，黃豆期貨也逼近七年來高點，主因為農業部預測本季的栽種面積遠低於原先預估，而且巴西玉米收穫展望亦不佳。一旦這些農產品的供給吃緊，對全球糧食價格漲勢將如火上澆油。

芝加哥玉米5月期貨1日盤中大漲3.7%，報每英斗5.85美元，為2013年來新高；黃豆5月期貨一度漲1.4%至每英斗14.5625美元，小麥5月期貨也漲1.3%，報每英斗6.2575美元。中國大連商品交易所的黃豆期貨也一度漲近7%，為2011年來最大單日漲幅。

美國穀物播種期通常於每年3月展開。農業部公布最新預測指出，今年產季的玉米及黃豆總栽種面積，比原先預估約少200萬英畝，促使玉米5月期貨於3月31日漲停。

穀價上漲通常會鼓勵農民擴大栽種，但農業部最新數據卻顯示，由於過去幾年來需求不振，加上極端氣候事件頻傳，使農民對於擴大種植抱持審慎態度。如果農業部的最新預估準確，則本季的新供給量將不足以彌補庫存的消耗量。

美國農業部在另一份報告也指出，截至3月1日止的黃豆庫存降到五年來最低，玉米庫存也減少到七年來谷底。

荷蘭合作銀行（Rabobank）的分析報告指出，由於穀物價格已經居於高檔，但栽種面積仍低於預估，因此行情必須更高，才能鼓勵農民擴大栽種面積。

市場也擔心，中國的需求可能超越美國的栽種量。中國去年向美國採購大量黃豆，以餵養豬群並達成美中第一階段貿易協議的承諾，中國今年的採購量預料將維持強勁。

市場也受到巴西第二期玉米收穫量的影響。之前由於降雨過多，使這些玉米田延後播種，現在部分裁種區又過於乾旱。

交易商StoneX公司首席經濟學者蘇德曼表示，「我懷疑這些數字的可靠性。我們一直聽到農民的說法是只要氣候允許，能種多少就種多少」。

農業部的報告中，小麥的供給展望顯然較好，栽種面積比預期大。

目前決定美國玉米及黃豆栽種面積的關鍵因素是天氣。Commodity Weather集團指出，下周美國中西部降雨量偏低，有利於穀物播種。

美國 農業部 中國

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