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觀光收入銳減 泰銖東南亞墊底

編譯黃嘉洵／綜合報導
泰國泰銖首季成為東南亞國家表現墊底的貨幣，原因是觀光收入銳減衝擊基本面。(路透)
泰國泰銖首季成為東南亞國家表現墊底的貨幣，原因是觀光收入銳減衝擊基本面。(路透)

泰國泰銖首季成為東南亞國家表現墊底的貨幣，原因是觀光收入銳減衝擊經濟基本面。

日經新聞報導，路孚特（Refinitiv）數據顯示，泰銖兌美元第1季貶值4%，至1美元兌31.24泰銖，泰銖3月31日觸及約半年來最低點，領貶東南亞幣。

泰國經濟基本面疲弱導致泰銖走貶，泰國在2020年第4季的經常帳逆差為14億美元，遜於前一季和去年同期的經常帳順差，分別為66億美元和115億美元；根據泰國央行，這是泰國2014年第3季以來首次出現逆差。

受新冠疫情期間封鎖邊境影響，來自觀光客的服務收入驟減至7.42億美元，僅占去年同期的5%。先前泰國穩定的經常帳順差主要拜觀光客持續流入，進而支撐泰銖。

為了提振觀光客人潮和消費，泰國4月開始的隔離期將從14天縮短至10天；當局將在普吉島展開「沙盒試驗」以推動觀光，曾接種過新冠疫苗的旅客入境普吉島毋須隔離。

季節性因素也擴大衝擊。日本大型公司在當地的關係企業，趕在3月底財政年度結束前匯回部分資金。

不過泰銖當前的貶值幅度尚未困擾政府。泰銖去年12月漲抵七年高點時，泰國總理帕拉育的內閣擔憂強勢泰銖對工業出口的衝，因此央行放寬外匯存款限制，並將泰國散戶購買海外證券的投資額門檻從20萬美元提高至500萬美元；交易員表示，「近期泰銖貶值的速度或幅度都不足以使當局逆轉上述措施」。

在東南亞地區，印尼盾和馬元首季分別貶值3.4%和3.1%，星元和菲律賓披索貶逾1%，越南盾則持平。

泰國 觀光 東南亞

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