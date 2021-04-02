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高盛將推比特幣投資服務

編譯洪啟原／綜合報導

高盛公司（Goldman Sachs）計畫從第2季開始，開放財富管理部門的客戶投資比特幣和其他數位資產，成為最新一家踏入加密貨幣財管領域的華爾街大銀行。

高盛即將為私人財富管理部門的客戶，提供比特幣和其他數位資產的投資工具。高盛私人財富管理部門全球數位資產負責人理奇（Mary Rich）接受CNBC專訪時說：「我們正與公司各部門密切合作，研究如何為私人財富管理客戶提供周到且適當的管道，幫助他們踏入數位資產生態系。」高盛致函員工說：「將利用公司的能力，確保我們盡力滿足客戶對數位資產類別和技術的興趣。做為一家公司，我們相信區塊鏈技術的可能性，因此我們須往這個方向繼續邁進」。

理奇表示，高盛計畫第2季開始開放客戶投資數位資產，並正考慮最終提供「全系列」這類型投資，「無論是透過實體比特幣、衍生工具或是傳統投資工具」。

在近來的比特幣漲勢中，富裕投資人也已進場，加入散戶大軍的追漲行列。摩根大通整理的數據顯示，到3月中為止的上季，散戶投資人已購買逾18.7萬枚比特幣，前一季約為20.5萬枚。在這段期間，財力充足的機構法人買進約17.3萬枚比特幣，低於2020年最後一季的近30.7萬枚。

大銀行也向客戶宣傳，他們可利用比特幣來多元化投資組合。例如，摩根大通策略師大力宣傳，加密貨幣可做為避險工具，針對傳統資產類別中的波動避險。

投資 比特幣 高盛

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