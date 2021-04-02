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WTO：世界貨貿今年看增8%

編譯黃嘉洵／綜合報導
WTO針對今年全球貨貿的成長預估，上修至8%。(路透資料照片)
WTO針對今年全球貨貿的成長預估，上修至8%。(路透資料照片)

世界貿易組織（WTO）對今年全球貨物貿易的成長預估上修至8%，為2010年來最大增幅，並預測今年全球經濟將擴張5.1%。WTO同時也警告，全球貨物貿易的前景仍面臨風險，原因包括新冠疫苗接種的速度是否夠快，以及是否可能出現對疫苗產生抗藥性的變種毒株。

WTO在3月31日發布的報告顯示，對今年全球貨物貿易的成長預測為8%，優於去年10月原估的7.2%，WTO並預測明年全球貨物貿易將成長4%；去年全球貨物貿易下降5.3%。

WTO秘書長伊衛拉表示，各國加快疫苗接種的腳步，將有助於全球貨物貿易回升至疫情前的水準，但若施打進度緩慢，將導致成長減少2個百分點。

全球貨物貿易需求在2020年下半年大幅升溫，有助於減緩新冠肺炎疫情爆發初期對全球貿易的衝擊，並使衝擊力道小於全球金融海嘯。

WTO祕書長伊衛拉表示，貿易成長也出現區域差異。亞洲今年出口可能較2019年高10%，非洲和中東則可能下降。就中長期而言，公債和財政赤字也可能拖累全球經濟成長和貿易，特別是債台高築的開發中國家。

WTO表示，去年全球GDP成長率為3.8%，優於預期，今年GDP可望成長5.1%，明年成長3.8%。伊衛拉說，民眾快速接種疫苗，是經濟復甦的最強大的動能，只有擴大疫苗施打，才能使全球經濟快速回升。

報告指出，各大藥廠快速研發新冠疫苗，且主要貿易國家推動施打計畫，將使今年全球GDP增加約1個百分點，並讓全球貨物貿易增加約2.5個百分點，更有望在第4季回升至疫情前的水準。

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