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金價Q1跌逾11% 近40年最差表現

編譯陳律安／綜合報導
國際金價近來疲弱不振，本季可能寫1982年來最差第1季表現。（路透）
國際金價近來疲弱不振，本季可能寫1982年來最差第1季表現。（路透）

國際黃金價格31日上漲，但近來跌跌不休，本季至今已挫跌逾11%，若今收盤無太大變動，可能寫下2016年底至今最差單季表現，且是1982年來最差的第1季，原因是美國公債殖利率急劇攀升和美元強升，削弱黃金這項避險資產的吸引力。

根據彭博資訊報價，現貨黃金最新報每英兩1688.3美元，小漲0.2%，但稍早一度跌至1677.61美元，為3月8日來低點。現貨黃金本月來下跌2.8%，本季至今則大跌逾11%，將寫2016年底以來最弱的一季，也是1982年來最差的開年第1季。紐約6月黃金期貨目前也小漲，約每英兩1685.7美元。

Geojit金融服務公司商品研究主管哈里胥表示，今天的狀況只是技術反彈，而不是趨勢反轉，金價格局仍偏弱。他說，黃金所有的基本面都讓後市看跌，尤其是美元走強、殖利率上升、經濟數據強勁等利空，「若黃金跌破1665美元的支撐關卡，可能看到投資人進一步結清部位」。

美元指數目前升抵近五個月高點，本月可能創下去年11月來最強勁表現。美國10年期公債殖利率則觸及14個月高點。債券收益增加，導致投資人持有黃金的機會成本提高；黃金並不會孳息。

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