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增強投資 英、星趕搭SPAC熱潮

編譯湯淑君、易起宇／綜合報導
新加坡交易所自3月31日起就是否允許SPAC議題展開公眾諮詢。（路透）
新加坡交易所自3月31日起就是否允許SPAC議題展開公眾諮詢。（路透）

鑒於特殊目的收購公司（SPAC）過去一年來在美國風起雲湧，不少國家都想趕搭這股熱潮，其中又以新加坡英國較積極，希望提供新的上市管道，吸引優質企業前往掛牌，增強投資吸引力。

新加坡交易所（SGX）自3月31日起就是否允許SPAC議題展開四周公眾諮詢，到4月28日為止，預計年中公布SPAC架構，屆時首批SPAC可望上市。新交所監管公司執行長陳文仁表示，2010年也曾就此議題公開徵詢意見，但當時市場普遍反應是「時機不成熟」。

SPAC指公開上市的「空殼公司」，備妥雄厚資金準備投資屬意的非上市公司，進而藉合併讓他們「借殼上市」。這股SPAC熱潮在美國方興未艾，但目前SPAC在亞洲大多數證券交易所並無容身之地。

按新交所SPAC架構提案，尋求在新加坡上市的SPAC市值門檻為3億星元（2.25億美元）、限時三年完成合併，認股權證及股票贖回標準規定也比美國嚴格，意在吸引優質投資人的同時，也降低風險。

陳文仁說：「潛在發起人（sponsor）和市場專業人員向我們洽詢，新交所是否考慮准許SPAC。他們反應，投資人和發起人對亞洲SPAC感興趣，因為與他們瞄準的亞洲標的公司同時區，此地投資人對這些公司可能也比較熟悉。」所謂「發起人」指空殼公司管理團隊，負責物色標的公司。

同日，英國金融行為監管局（FCA）也表示，近期將進行有關變更SPAC上市規定的磋商，好讓英國的監管規定更貼近紐約或阿姆斯特丹等地。追加的揭露資訊和贖回保護規定，將不再要求SPAC在宣布收購時，暫停上市程序。磋商過程計劃將為期四周，目標是在初夏前訂好規定或指引。

英國監管機構原先規定，為保護投資人在收購交易完成時不受價格震盪衝擊，這些空殼公司必須在找到收購目標企業時暫停交易股票，但此規定卻阻礙了英國市場的發展。

英國已錯過這一波席捲華爾街和阿姆斯特丹的SPAC上市風潮，這些公司光是去年就籌措830億美元資金。

投資 英國 新加坡

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