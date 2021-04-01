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通膨＋貶值 亞洲央行面臨升息壓力

編譯林聰毅／綜合報導
在巴西、俄羅斯及土耳其等國升息以對抗通膨與匯率貶值壓力後，印尼、南韓等亞洲央行也面臨跟進壓力。圖為印尼央行大樓。（路透）
在巴西、俄羅斯及土耳其等國升息以對抗通膨與匯率貶值壓力後，印尼、南韓等亞洲央行也面臨跟進壓力。圖為印尼央行大樓。（路透）

隨著巴西、俄羅斯和土耳其升息以抵禦通膨和匯率貶值壓力，投資人開始敦促亞洲各國央行跟進，可能使利率持續處於歷史低點的國家，在成長仍很脆弱之際被迫調升利率。

根據路透報導，南韓和印尼是最受關注的焦點，而且利率交換合約已反映利率將在一年內走升。這兩個國家的央行官員一直在淡化貨幣政策即將緊縮的可能性。

星展銀行的分析師指出，印尼央行在2月將基準利率調降0.25百分點至3.5%，但利率交換合約已反映了未來12月將升息50個基點。

信安環球投資投資組合經理人陳廣泰說，若印尼盾跌向1萬5500兌1美元（比目前價位貶值約7%），印尼可能需升息。 他說：「假如他們升息，可能須至少升息兩次才能帶來穩定」，但升息可能抑制國內成長。

報導並指出，南韓央行總裁李柱烈日前發表聲明，強調不會急於緊縮，但利率交換合約已積極反映未來12個月將升息30個基點，未來18個月將升息50個基點。

投資人也認為泰國、馬來西亞及印度未來12個月將會升息。

儘管經濟學家認為，亞洲新興市場與其他更脆弱集團之間的差別很大，但他們警告，亞洲仍面臨突然遭受全球氛圍衝擊的風險。

野村證券經濟學家瓦爾瑪說，「亞洲各國央行現在需要更謹慎一些」，該地區的利率處於歷史低點，資本流動一直起伏不定，「需要在風險方面給予某種額外的補償」。

升息 利率 央行

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