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車用晶片不足 韓現代、起亞恐停工

財經新聞組╱綜合報導
全球車用晶片荒擴及韓國，業界人士30日表示，現代汽車正在討論蔚山第一工廠是否停工一週，且規模與期間有可能持續擴大。圖為現代汽車。(路透)
全球車用晶片荒擴及韓國，業界人士30日表示，現代汽車正在討論蔚山第一工廠是否停工一週，且規模與期間有可能持續擴大。圖為現代汽車。(路透)

全球車用晶片荒擴及韓國，業界人士今天表示，現代汽車正在討論蔚山第一工廠是否停工一週，且規模與期間有可能持續擴大，起亞汽車恐怕也難倖免。

多家韓國媒體引述業界人士說法報導，現代汽車蔚山第一工廠今天召開緊急會議，討論是否在4月5日至13日間暫時停工一周。蔚山第一工廠主要生產IONIQ 5及Kona EV車型，是現代汽車的主力工廠，若停工一週，預期兩種車款將分別減產6500台及6000台。

業界人士透露，蔚山第一工廠生產的兩種車型都使用大量車用晶片，這次停工主要是因為使用大量晶片的前方監視器及驅動引擎等相關零件不足。

更糟的是，停工規模及期間可能不止於此，業界人士說，現代汽車工廠4月週末幾乎都不需加班，在車用晶片持續短缺下，不只蔚山第一工廠，第二到第五工廠都可能接連停工，同集團的起亞汽車也無法倖免，停工期甚至可能延伸至下半年。

台灣媒體先前報導，韓國政府為車用晶片需求向中華民國經濟部求助，韓國中央日報也向政府官員求證，官員表示，三星等韓國業者短時間內無法滿足韓國車廠的所有晶片需求，必須仰賴台積電、聯電等業者協助。

據業界人士說法，現代與起亞汽車為搶晶片，目前進貨價格已提高到一般價格的5倍以上。HANA金融投資研究員宋善才（譯音）接受媒體訪問時分析，若晶片價格提高一成，汽車生產成本約提高0.18%，現代及起亞汽車收益可能因此減少約1%。

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