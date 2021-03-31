SK海力士 打造半導體聚落

SK海力士獲南韓政府批准，將投資1060億美元，打造全新半導體聚落。（路透）

南韓 政府已批准SK海力士（SK Hynix）規模120兆韓元（1060億美元）的投資 項目。這家南韓第二大晶片 製造商將在龍仁市打造全新的半導體聚落，預計今年第4季動工，首座半導體製造廠預估四年後完工，有助舒緩全球晶片短缺的問題。

韓聯社報導，南韓產業通商資源部（MOTIE）29日表示，SK海力士已完成所有必要的行政程序，預定在首爾以南約50公里的龍仁市闢建新的半導體園區。海力士兩年前誓言，將打造占地415萬平方公尺的產業聚落，可容納四座全新的半導體製造廠。

報導指出，約有50家半導體委外廠商和供應商將進駐於新聚落；一旦完工，整座園區每月晶片產量預估可達80萬片。新園區預計今年第4季動工，首座半導體製造廠則預期在2025年前完工。

SK海力士表示，龍仁市將作為公司DRAM和新一代記憶體晶片的生產基地，首爾以南80公里的利川市是研發和DRAM的重鎮，首爾以南137公里的清州市則將成為儲存型快閃記憶體（NAND Flash）的生產中心。

南韓當局表示，新投資案有望減緩全球晶片市場供應短缺的窘境，「基於晶片產業是南韓出口的重要基石，政府將不遺餘力解決投資項目遭遇的任何潛在問題，以期讓興建工程得以在今年如期展開」。

MOTIE今年1月時曾預測，南韓今年晶片出口額將比去年成長10.2%，達1093億美元，有望創歷年來次佳表現，僅次於2018年的1267億美元，2020年晶片出口額為991億美元，較前年同期增加5.6%，占整體外銷的20%。

另外，海力士30日在股東大會上表示，公司考慮在歐美等地興建研發基礎設施，且接下來將專注於提高NAND部門的獲利率，收購了英特爾的NAND事業、且投資鎧俠（Kioxia）後，致力於成為全球NAND業界的領導廠商。

據TrendForce資料，以營收計，2020年第4季三星電子以42.1%占有率穩居全球DRAM市場龍頭，SK海力士以29.5%居次，季軍是美光（Micron）。

若在NAND市場，SK海力士居第四，營收占比為11.6%。