長賜輪脫困 航運夢魘才開始

受蘇伊士運河堵塞近一周影響，不少船運公司被迫讓船隻繞行好望角，圖為30日繞行好望角的兩艘大型貨輪。（歐新社）

蘇伊士運河 在關閉一周，29日恢復通航後，將對全球海運帶來新一波壓力，因為貨輪上裝載的大量貨櫃將延後卸港一到兩周，航運業者的船期勢必大亂，且空櫃短缺將益發嚴重，對全球進、出口商及製造業者，都可能造成骨牌效應的衝擊。

蘇伊士運河管理局（SCA）局長雷比表示，在長榮海運的巨型貨櫃輪長賜輪脫困後，預期到當地時間30日上午8時，將有113艘船雙向通過運河，但因之前有422艘船排隊等待通過，「塞船」可能要花三天至三天半的時間疏通。長賜號則已抵達大苦湖（Great Bitter Lake）停泊，正在檢修。

但全球海運才正要承受壓力。根據新加坡班輪研究服務公司，蘇伊士運河關閉一周，將使班輪及貨櫃從歐洲返回亞洲的時間延後，對船公司及出口商的影響將在兩個月後次第顯現。

新冠肺炎疫情 已影響各大港口的作業速度，運河事故將使一些受到影響的貨輪跳過較小的港口，集中到主要港口卸貨，從而導致主要港口益發壅塞，船隻等候進港及卸貨的時間將拉長，貨櫃處理更加困難。

貨櫃調度也是一大問題。從去年9月起亞洲各出口重鎮便發生空櫃短缺，周轉時間甚至延長一倍，出口商搶櫃也導致貨運費率大漲。在疫情前，貨櫃從大陸寧波港到美西洛杉磯約需兩周，在港口約停留五天後，再花兩周運返亞洲，但最近至少要兩個月貨櫃才會回來。

香港葵清貨櫃碼頭主管指出，預料未來幾周貨輪到港時間將會延後，使物流陷入混亂。

此外，船期也可能大亂，將影響廠商的出口流程；尤其美國1.9兆美元的紓困 措施可能大幅提高進口品需求，亞洲出口商及船公司將更窮於因應。