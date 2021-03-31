我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

佛洛伊德案續審 目擊者淚訴：求警鬆腳 他冷血不理

長賜輪脫困 航運夢魘才開始

財經新聞組／綜合報導
受蘇伊士運河堵塞近一周影響，不少船運公司被迫讓船隻繞行好望角，圖為30日繞行好望角的兩艘大型貨輪。（歐新社）
受蘇伊士運河堵塞近一周影響，不少船運公司被迫讓船隻繞行好望角，圖為30日繞行好望角的兩艘大型貨輪。（歐新社）

蘇伊士運河在關閉一周，29日恢復通航後，將對全球海運帶來新一波壓力，因為貨輪上裝載的大量貨櫃將延後卸港一到兩周，航運業者的船期勢必大亂，且空櫃短缺將益發嚴重，對全球進、出口商及製造業者，都可能造成骨牌效應的衝擊。

蘇伊士運河管理局（SCA）局長雷比表示，在長榮海運的巨型貨櫃輪長賜輪脫困後，預期到當地時間30日上午8時，將有113艘船雙向通過運河，但因之前有422艘船排隊等待通過，「塞船」可能要花三天至三天半的時間疏通。長賜號則已抵達大苦湖（Great Bitter Lake）停泊，正在檢修。

但全球海運才正要承受壓力。根據新加坡班輪研究服務公司，蘇伊士運河關閉一周，將使班輪及貨櫃從歐洲返回亞洲的時間延後，對船公司及出口商的影響將在兩個月後次第顯現。

新冠肺炎疫情已影響各大港口的作業速度，運河事故將使一些受到影響的貨輪跳過較小的港口，集中到主要港口卸貨，從而導致主要港口益發壅塞，船隻等候進港及卸貨的時間將拉長，貨櫃處理更加困難。

貨櫃調度也是一大問題。從去年9月起亞洲各出口重鎮便發生空櫃短缺，周轉時間甚至延長一倍，出口商搶櫃也導致貨運費率大漲。在疫情前，貨櫃從大陸寧波港到美西洛杉磯約需兩周，在港口約停留五天後，再花兩周運返亞洲，但最近至少要兩個月貨櫃才會回來。

香港葵清貨櫃碼頭主管指出，預料未來幾周貨輪到港時間將會延後，使物流陷入混亂。

此外，船期也可能大亂，將影響廠商的出口流程；尤其美國1.9兆美元的紓困措施可能大幅提高進口品需求，亞洲出口商及船公司將更窮於因應。

長賜號的擱淺和脫困均因月球引起的潮汐作用，圖為28日在伊斯坦堡上空的超級月亮。(...
長賜號的擱淺和脫困均因月球引起的潮汐作用，圖為28日在伊斯坦堡上空的超級月亮。(美聯社)

蘇伊士運河 疫情 紓困

上一則

車用晶片不足 韓現代、起亞恐停工

下一則

i12助攻 蘋果擴大波灣市占率

延伸閱讀

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它
日媒：蘇伊士運河管理局恐提訴正榮汽船求償

日媒：蘇伊士運河管理局恐提訴正榮汽船求償
「大排長榮」啟示錄：當海怪巨輪遇上「彈性困境」

「大排長榮」啟示錄：當海怪巨輪遇上「彈性困境」
一場運河之亂…讓世界看見了美中「新冷戰」劇碼？

一場運河之亂…讓世界看見了美中「新冷戰」劇碼？

熱門新聞

ViacomCBS等媒體巨擘上周股票慘遭拋售。路透

傳老虎黨家族辦公室大爆倉 巨額拋售後華爾街緊盯開盤

2021-03-29 11:01
中國最大的問答式線上社區「知乎」，上市首日股價就破發。（取材自東方財富網）

中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

2021-03-26 23:26
投資顧問認為，中國政府的長期目標是絕對掌控國營經濟，特斯拉不如趁早離開中國。(美聯社)

從特斯拉看美企在中國處境 專家：趁早離開為吉

2021-03-30 10:45
英特爾將在亞利桑那州興建2座新廠。（路透）

美扶植半導體來真的 下個關注美光、格羅方德？

2021-03-24 01:34
擔憂全球經濟可能因新冠疫情大流行重新爆發而遭重創，部分大型個股重挫，拉低股指。(美聯社)

憂疫情再傷復甦 道指大跌308點

2021-03-23 16:38
全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐。路透

達里歐：比特幣很可能會被政府認定違法

2021-03-28 12:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職

亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職
仇視攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

仇視攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施
長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它
非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」

非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」
英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形

英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形