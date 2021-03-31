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美企業 發出通膨升高警報

編譯任中原／綜合報導
美國數十家上市公司相繼發出通膨升高警告。(美聯社)
美國數十家上市公司相繼發出通膨升高警告。(美聯社)

美國數十家上市公司相繼發出通膨升高警告，原因包括供應鏈出現瓶頸，原料成本上升，以及勞工費用開始提高。

製造業巨擘3M公司表示空、陸運成本升高，沃爾瑪則強調美國各港口壅塞。移動式房屋與家庭用具製造業者Legacy Homes及Williams-Sonoma公司都表示工資成本升高，美泰兒表示塑膠價格上漲。包裝業者希悅爾公司執行長杜希尼表示，「各項成本都在上升」。

這些通膨上升的初步信號，以及許多史坦普500指數成分企業表示將提高產品售價來因應成本上升，加上美國經濟加速復甦，已使市場專家熱議通膨是否再度回潮。

專家指出，人們認為這只是過渡性現象，或者是希望如此，因為沒有人知道否則該怎麼辦。

各國央行與投資人都預期今年通膨將加速上升，因為多國政府強力刺激經濟復甦，以及疫情退潮後將有「報復性」消費需求。上周市場對未來10年的年均通膨率預期為2.36%，為2013年來高點，聯準會（Fed）也將今年底個人消費支出（PCE）核心平減指數年升率預測，從目前的1.4%，提高到2.2%，而三個月前的預測值為1.8%。

鋁、銅、原油及木材等原料價格近月來都快速上漲，木材價格更逼近歷史高點，聚乙烯價格從去年第4季到今年3月中已上漲約20%；各地區聯邦準備銀行的調查顯示，製造業者普遍對未來六個月原料價格將會上漲而預做反應。

家庭用品廠商Legacy Homes創辦人侯格森指出，「我們採購的每一項原料都在漲價；而且為了召回工人，我們也將時薪提高1美元」。企業界並不清楚隨著原料產量增加，價格是否會恢復平穩。

Fed主席鮑爾迄今仍對物價上漲低調應對，預料通膨上升只是過渡性，「既不會太大，也不會持久」。但一些投資人還不願立即接受鮑爾的看法。

美國 鮑爾 投資

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