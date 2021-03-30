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亞洲科技新創拚了 Q1股市籌資創紀錄

編譯黃嘉洵／綜合報導

拜新冠疫情掀起數位化浪潮所賜，亞太科技企業今年首季從股市籌資385億美元，刷新歷年同期紀錄，預料接下來將有滴滴出行和Tokopedia等更多成長快速的新創，也會趕搭這班籌資特快車，繼續炒熱全球股市。

Dealogic數據顯示，亞太區所有產業在2021年第1季透過首次發行新股（IPO）籌資逾470億美元；若包含後續的配售新股以及和股票掛鉤的金融工具銷售，總籌資額上看1200億美元，寫下亞洲歷年來首季最佳表現，主要歸功於科技與網路公司籌得385億美元，此金額同樣創下歷來新高紀錄。

受惠於新冠疫情期間掀起的數位化浪潮，企業趁著上市熱潮壯大規模與業務；創投與私募股權基金也在市場需求強勁之際，趁機脫手部分投資，讓獲利入袋為安。

本季最受矚目上市案之一，莫過於有「南韓亞馬遜」之稱的電商巨頭Coupang來美上市，創阿里巴巴2014年之後海外公司在美國最大規模IPO；生鮮電商平台Market Kurly和遊戲公司魁匠團（Krafton）等有意上市的南韓科技企業，均密切關注Coupang的表現。

中國企業正引領這波籌資熱，包括叫車平台巨頭滴滴出行、人工智慧（AI）集團曠視科技及TikTok母公司字節跳動，皆預計在未來數個月上市。但銀行家表示，像這樣也有來自亞太其他地區的各類型科技企業，準備測試公開市場水溫，倒也是前所未見，包括東南亞叫車巨擘Grab、印尼電商龍頭Tokopedia、印度外賣平台Zomato，以及南韓最大純網銀Kakao。

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