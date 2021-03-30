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全球房市火熱 泡沫疑慮浮現

編譯林奕榮／綜合報導
新冠疫情讓世界各地房價同步上揚，卻也衍生房市泡沫疑慮。圖為美國洛杉磯一處房產。(路透資料照片)
新冠疫情讓世界各地房價同步上揚，卻也衍生房市泡沫疑慮。圖為美國洛杉磯一處房產。(路透資料照片)

在美國房市火熱之際，世界各地的住宅房地產價格也同步上揚，推升房市的泡沫疑慮，也促使一些政府出手干預，避免房市過熱。

在新冠疫情爆發前，歐洲、亞洲和加拿大的決策官員已對部分地區的高房價感到擔憂，尤其是過去幾年來的低利率讓需求維持強勁。

然而，世界各國推出上兆美元的刺激措施，以對抗新冠疫情的經濟衝擊，再加上遠距辦公趨勢改變了民眾的購屋模式，進一步炒熱房市。

這個情況使決策者陷入兩難：希望維持低利率以支撐經濟復甦，卻又擔心民眾房貸負擔過重，且之後房價可能停滯或下滑。而且，加強房貸限制等其他讓房市降溫的工具未必能生效，或者當局也因試圖維持經濟成長，而延後實施。

丹麥央行近來警告，疫情期間的低利率和儲蓄增加，可能讓民眾購屋時所背負的債務加重，並推升房價，但房價漲勢無法長期延續。

在中國，當局打房成效甚微，深圳市房價過去一年來上漲16%；紐西蘭近來雖已緊縮房貸放貸標準，2月房價中位數仍比去年同期飆漲23%至紀錄高點。

經濟合作發展組織（OECD）的資料顯示，37個富裕成員國的房價在去年第3季創新高，且去年全年上漲近5%，漲幅為近20年來最大。

美國房價也已大漲，但經濟學家普遍不會太過擔心，因為比起先前的房市榮景時期，目前的買家信評較佳，也預付較多現金。

房價 疫情 利率

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