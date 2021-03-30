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臉書與谷歌聯手建東南亞高速網

編譯林奇賢／綜合報導
臉書將與Google、東南亞電信公司聯手，建立兩條海底電纜。（路透）
臉書將與Google、東南亞電信公司聯手，建立兩條海底電纜。（路透）

臉書將與Google、東南亞電信公司聯手，建立兩條海底電纜系統，連結東南亞與北美洲，其中一條電纜的長度超過15000公里，將強化新加坡的數位重心角色，並滿足東南亞對高速網路與較大頻寬的需求。

臉書網路投資部門副總裁薩爾瓦多里29日表示，這兩條被命名為「Echo」和「Bifrost」的電纜，將穿越爪哇海，跨太平洋傳輸能力將因此提升約70%。他未透露投資金額，只聲稱「對我們而言，這是在東南亞的重大投資」。

薩爾瓦多里指出，這兩條海底電纜是第一批直接連結北美與印尼部分主要地區的電纜，並增強印尼中、東部省分之間的傳輸能力。這兩條連結東南亞的海底電纜，仍須獲監管機關批准。

薩爾瓦多里說，臉書在「Echo」電纜建造工程方面，將與Google、印尼電信業者Axiata合作，預定2023年前竣工。

在Bifrost電纜方面，臉書則與印尼電信商Telkom子公司Telin、新加坡吉寶企業（Keppel）合作，總長度超過15000公里，預定2024年前完工。

吉寶企業T&T執行長馮廷輝表示，這將是關鍵的跨國基礎建設，將強化新加坡作為數位中心的角色，同時也支持東南亞日益成長的數位連結需求。東南亞地區的人口逾6.5億人，且印尼、菲律賓等國家，都是全球成長速度最快的開發中國家。

根據印尼網路供應商協會在2020年的調查，在印尼2.7億人口中，雖已有73%民眾使用網路，但多數人都透過行動裝置上網，透過寬頻上網的人不到10%。薩爾瓦多里表示，除了連結東南亞的海底電纜之外，臉書也持續擴大亞洲與全球的海底電纜計畫，包括太平洋光纖網路（PLCN）。

PLCN曾遭美國政府阻撓，原因是連結香港。薩爾瓦多里說：「我們正與合作夥伴和監管機關合作，以解決人們擔心的所有問題，我們盼（PLCN）在不久的將來，成為有價值、高產出的跨太平洋電纜。」

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