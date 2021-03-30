再保險產業 面臨數億歐元理賠

長榮 長賜輪脫困，但惠譽國際信用評等公司（Fitch Ratings）仍表示，這次事件可能使再保險 產業損失數以億計歐元。

400公尺長的長賜輪23日早上通過蘇伊士運河 （Suez Canal）時遭遇強風，船身打斜卡在航道上。現在有數百艘船隻等著通過這條歐亞之間最短的航線。

惠譽表示，這次事件將使全球再保險業者的盈餘下滑，但應該不會影響業者的信用結構，但海上再保險價格將進一步上漲。

長賜輪擱淺後，運送石油產品的貨輪運費近乎翻倍。這次事件也干擾全球供應鏈，使得面臨2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情限制的企業承受高額延誤成本。

惠譽表示：「最終損失金額得看救援公司花多久時間讓長賜輪完全脫困，以及何時能恢復正常船運交通。但惠譽估計，損失可能輕易達到數以億計歐元。」

業內消息人士24日告訴路透，即使船隻迅速重新上浮，長賜輪的船東和保險公司也將面臨數以百萬計美元的理賠金額。

不過，從事水險業務20幾年的產險公司主管29日表示，蘇伊士運河事件並非外交或航權問題，而是契約問題。另外，長賜號已經要開始動了，據此研判，日本船東宣布共同海損的機率並不高。

全球都在揣測「長賜輪」擱淺到底要賠多少錢？海運專家說，依全球海事法，船公司無須對貨物無法準點到港而賠錢。專家表示，客戶的提貨單上都有載明，延期到港不必賠償。

這起「塞船」事件導致雙向航運停擺，每天價值約96億美元的貨物也跟著被卡住，而這到底誰該賠？專家指出，有許多相關的責任必須要釐清，尤其蘇伊士運河通過需要有有領港人（引水人）登船協助，當時到底是「氣候不可抗因素」影響，還是船舶本身或是其他相關因素，都須查明。

與長榮同為大航商，陽明海運指出，根據全球海事法的船舶運載合約，海運業者如無法將貨主的貨準時送達港口，船公司並沒有責任，延誤的一、兩周也不會造成賠償的問題。