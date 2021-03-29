蘋果首款頭戴裝置 明年發售

傳蘋果首款AR/VR頭戴裝置預計明年發售。（歐新社）

在5Ｇ通訊技術助攻下，全球擴增實境與虛擬實境（AR/VR ）應用有望進一步擴大，並帶動市場商機發燒。

外電報導，蘋果 首款AR/VR頭戴裝置預計明年正式發售，相關產品已進入最終測試階段。

研究機構IDC預估，今年全球VR設備出貨量將達850萬台、年增80%，預估2024年總出貨量上看4100萬台，市場規模來到1251.9億美元，普及率有望日益走升。

據了解，蘋果首款頭戴裝置將配備六顆鏡頭、一個LiDAR感測器，鎖定提升AR/VR等遊戲體驗，價格方面可能落在500至1000美元，首批出貨量估100萬至150萬台，迎戰Google、宏達電 等競爭對手。

目前AR/VR主要品牌為臉書Oculus、索尼PSVR、HTC Vive，蘋果若將加入戰場，市場很可能重新洗牌，將有助於AR/VR應用加速普及化。

法人預測，蘋果的產品藍圖分三個階段，包括2022年發布頭戴裝置、2025年眼鏡式產品、2030至2040年隱形眼鏡式產品；預測頭戴裝置可提供AR與VR體驗，眼鏡式產品與隱形眼鏡式產品則專注AR服務。

據了解，眼球追蹤系統為頭戴裝置最重要的新人機介面技術，欲提供順暢的使用者體驗，該裝置勢必要具備偵測眼睛動作能力，並且可提供回饋，而目前的頭戴裝置產品主要操作方式是手持控制器，這種操作方式最大挑戰是無法提供順暢的使用者體驗。

蘋果頭戴裝置若使用眼球追蹤系統，將可提供真實與直覺的視覺體驗，例如根據使用者眼球移動，顯示的影像／圖像／資訊也必須跟著移動，因此判斷使用者的眼球動作相當關鍵。