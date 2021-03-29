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華爾街巨額交易 追查誰賣的

編譯林聰毅／綜合報導

華爾街上周五(26日)突然湧現前所未見的數筆巨額交易（block trade），共有價值190億美元的股票遭出脫，引發市場揣測可能是某檔避險基金或家族辦公室破產、並打算清算數十億美元部位。投資人正在絞盡腦汁找出賣家的身份，同時擔心本周將出現更多類似交易，進而拖累大盤。

這些巨額交易導致從中概股到美國媒體業者等大型股市值共蒸發350億美元，從紐約到香港的交易員聊天室議論紛紛。瑞士Bellevue資產管理公司的投資組合經理人奎區說，這種規模是他25年職涯中僅見。

彭博資訊報導，高盛在26日美股開盤前，出售價值66億美元的百度、騰訊音樂和唯品會控股等公司的股票，之後又出售ViacomCBS、Discovery、Farfetch、愛奇藝和跟誰學等公司共39億美元的股票。

金融時報則報導，摩根史坦利當天稍早也出售價值40億美元的股票，下午又賣了40億美元。

巨額交易（在市場外以議定的價格出售大量股票）很常見，但這種規模和這麼多股票出現正常交易時間就很罕見。

Wealthspire顧問公司資深副總裁波榷認為這很不尋常，「現在的問題是：交易完成了嗎？結束了嗎？或是周一和周二還會繼續，使市場承受另一波巨額交易的衝擊？」

華爾街正試圖找出這些股票的背後賣家。基金經理人起初以為，在美國證管會採取可能迫使在美上市陸企下市的新措施之前，這些巨額交易主要集中在中國科技集團，但隨著類似交易持續湧入，出售的股票已不僅是陸企，因此一些經理人認為，可能是大型避險基金或家族辦公室陷入困境。

股票 美國 華爾街

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