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美股經濟重啟行情不減

編譯林奕榮／綜合報導
分析師預期，美股第2季的「經濟重啟行情」將繼續發燒，資金將持續輪動至景氣循環股及價值股。（美聯社）
分析師預期，美股第2季的「經濟重啟行情」將繼續發燒，資金將持續輪動至景氣循環股及價值股。（美聯社）

隨著時序即將進入第2季，分析師預期，美股第2季的「經濟重啟行情」（reopening trade）將繼續發燒，資金將持續輪動至景氣循環股及價值股，可關注現金收益率高的類股，工業、原物料、能源及金融股相對誘人。

不過，第2季須留意美國總統拜登的基建支出計畫、美債殖利率變動、新冠疫苗接種進展及企業獲利調整等題材。

貝萊德（Blackrock）分析師指出，經濟信號預示第2季持續復甦，景氣循緩類股可望續漲，主要動能包括1.9兆美元刺激方案、貨幣政策繼續提供支撐、疫苗供給和配送增加，以及企業和消費者準備投入市場的大量資金。

投資人為新的強勁經濟周期布局相當合理，但如果後疫情反彈勢頭開始轉向成長股，需關注景氣循環股下跌的跡象。

此外，拜登31日將公布被稱為「重建美好」的長期經濟計畫，包括基建與科技投資、及修改稅法以處理所得不公平等措施，可能加劇債市震盪、牽動股市。

貝萊德分析師指出，美股第2季的關注焦點之一是利率，儘管債券殖利率上揚可能拖累股價，但聯準會（Fed）短期內不會緊縮政策，利率也仍位於超低水準，全球央行看來仍將繼續支撐經濟。

此外，市場已反映新冠疫苗利多，但若出現供給、配送和採用的負面消息，可能引發股市震盪；受到比較基期等因素的影響，企業獲利有望高於市場的預期，能源、原料及金融類股將具備優勢，景氣循環股和經濟重啟概念股也可望能夠受惠。

巴隆周刊指出，經濟成長和企業財報等基本面仍有利循環股及價值股。

Evercore ISI分析師迪布希爾偏重各產業的現金收益率，從歷史來看，工業、原料、能源和金融類股相對吸引人。

分析師也指出，拜登的長期經濟計畫有望加碼投資綠色能源，將能嘉惠公用事業商；這項計畫雖然也可能包括增稅，衝擊企業明年獲利，但是市場要到夏季，才會更加根據明年獲利預估交易，因此目前的交易題材仍然是經濟重啟與獲利回升，並且還有超寬鬆貨幣政策的支持。

殖利率 分析師 拜登

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