全球車用晶片荒難解 減產車廠滾雪球

全球車用晶片荒持續延燒，Stellantis、日產及蔚來，紛紛宣布新的減產措施。(路透)

全球車用晶片 荒持續延燒，最新一批受衝擊的車廠包括Stellantis、日產及蔚來，紛紛宣布新的減產措施。

Stellantis於26日宣布，受全球車用晶片荒衝擊，從本周起至4月中旬，將暫停遍及美加墨三國五座北美工廠的生產，影響車款包括克萊斯勒廂型車Pacifica、以及休旅車Jeep Cherokee、Jeep Compass等。

Stellantis並未明確指出這些工廠將關閉多久，但加拿大溫莎工廠當地的工會表示，該座廂型車工廠將從29日起停產四周。

日產汽車 同日也說，田納西州士麥那和密西西比州坎頓這兩座工廠，以及墨西哥阿瓜斯卡連特斯工廠，從4月1日將停產兩日，預計4月6日恢復正常運作。

中國 電動車廠蔚來汽車也說，合肥廠將停產五個工作天，並把第1季的交車量下修多達1000輛，引發股價26日在紐約股市收跌4.8%。

福特、本田、通用、福斯等車廠，都受到車用晶片荒擾亂，而被迫在汽車需求升溫之際減產。底特律諮詢業者Conway Mackenzie主管韋柏推算，晶片荒的問題恐怕到第2季都還無法解決。

研調業者AutoForecast Solutions估算，車用晶片短缺，導致汽車業界的產量減少13萬輛，又以北美損失7.4萬輛受創最重，西歐則減少3.5萬輛。車用晶片短缺的一大原因在於，疫情催動遠距上班和電玩需求，導致消費電子產業的晶片需求大增。而華府制裁中國科技業者也是原因之一。