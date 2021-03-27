美2月個人所得與支出下滑

聯準會較關注的美國通膨指標核心PCE，2月年升1.4%，元月與市場預估的數值均為上揚1.5%。（路透）

美國 2月個人消費支出（PCE）與個人所得大幅下降，主要是美國多數地區受嚴寒天候侵襲，加上年初發放的紓困 支票帶來的刺激效果減弱，不過如今天氣轉暖且新一輪紓困補貼開始發放，3月的支出及所得料將回升，因此2月的狀況應該只是過渡性現象。

美商務部26日公布，2月個人消費支出月減1.0%，遠低於元月的上揚3.4%（修正後），也比預估的下滑0.8%遜色；扣除通膨因素後，實質個人支出月減1.2%，低於元月的3.0%增幅（修正後），也比預期的1.0%減幅差。

個人所得月減7.1%，遠遜於元月經修正後的成長10.1%，不過比預期的下滑7.2%稍好。至於2月儲蓄率為13.6%，低於元月的19.8%。

就如同大多數2月經濟數據，嚴寒天候也抑制全月消費支出。由於冰風暴肆虐，許多零售和餐廳業者期間只能暫時停業，且積雪和結冰讓許多民眾難以出門。

另外，聯準會（Fed）偏好的通膨指標，也就是剔除食品和能源價格的2月核心PCE平減指數 ，月升0.1%，增幅低於元月的0.2%，合乎預期。

比去年同期上升1.4%，略低於前月與預期的1.5%。整體PCE平減指數月升0.2%，略低於前月與預期的0.3%；年升1.6%，高於元月的1.4%（修正值），符合預期。

不過彭博分析指出，從3月起一段時間內的通膨數據，可能受到「基期效應」影響，畢竟去年疫情爆發伊始的通膨數據相當疲弱，因此3月的通膨數據可能會顯得升溫不少。此外，Fed官員預估，凡物價出現大幅升溫，都可能是暫時性的現象，另外也有人指出像是壓抑的需求爆發、原物料價格上漲、新一輪刺激措施等因素，讓物價持續面臨上漲的壓力。