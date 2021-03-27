國際品牌抵制新疆棉 陷兩難

歐美服飾和運動品牌H&M、Adidas、Nike等因新疆棉議題遭中國抵制，風暴愈演愈烈。（路透）

繼歐美服飾和運動品牌H&M、Adidas、Nike等因新疆 棉花議題而遭中國 抵制後，日本的無印良品似乎也可能捲入，而Burberry則成為第一個受衝擊的國際精品品牌。

彭博指出，北京官方堅定辯護自己的人權紀錄，企業和投資人都得提防隨之高漲的民氣。中國消費者和北京官方痛批國際品牌服飾業者以新疆人權問題為由拒用新疆棉花，並揚言抵制。

無印良品發布聲明，表示「深切關心」有關新疆人權受到侵害的各種報導。據了解，無印良品部分產品使用新疆棉，自西方國家傳出新疆維吾爾族人被強迫勞動等人權問題之後，根據日本通訊新聞社共同社上個月的報導，無印良品與其他11家日本公司決定中止與使用強迫勞力的新疆企業合作。

這些遭點名的企業，這兩天股價表現都相對疲弱。

Bernstein分析師薛曼表示，「市場之所以做出反應，是因為擔心影響收入，」「這對奢侈品公司的風險更大，因為他們更依賴中國需求，但即使對於大眾市場品牌，中國也是一個快速成長的地區。」

H&M和Nike等公司顯然又陷入兩難，西方品牌必須在母國和中國市場之間做選擇的壓力日增：使用新疆棉花可能在本國市場受到攻擊，拒絕新疆棉花則可能在關鍵的中國市場遭到抵制。中國對全球消費品公司的重要性日益提高，尤其是中國14億人口向上流動、消費能力增強。

巴隆周刊（Barron's）指出，美國 企業要從中脫困並非易事，特別對於像Nike等公司，這些大企業都曾表態支持美國「黑人的命也是命」等社會運動，碰到北京侵害新疆人權一事，自然也需提出立場。

巴隆也說，如何回應新疆棉事件，對美國決策者也是挑戰。美國若加快改善自身的人權爭議，可能會在譴責北京時能更站得住腳，畢竟美國同樣也面臨沉痾已久的種族不平等問題，以及支持人權紀錄不良政權的道德瑕疵等。

全球企業近年來常成為中國民族主義的目標，但這最新一波爭議顯示，習近平政府在面對美國和盟國更加團結時，改變了策略。北京押注這個會使企業財務成本增加的回應，此策略在中國國內依舊受歡迎，顯示中國對美國還是相同立場，並將挫敗美國總統拜登在加強對北京施壓上的努力。