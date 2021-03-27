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世銀：亞太經濟復甦 中越最快

編譯湯淑君／綜合報導

世界銀行（World Bank）預測，亞太諸國經濟復甦將分三軌進行，呈現快、中、慢不一步調，其中以中國越南領先群倫，成長率最快重返新冠肺炎疫情前的水準，其他國家的經濟創傷則可能需費時更久才能癒合。

世銀26日發布的「東亞暨太平洋地區經濟展望更新報告」預測，中國和越南2021年經濟成長率可望分別達到8.1%和6.1%，帶動全區經濟今年擴張7.4%，比去年的1.2%大幅回升。

世銀東亞與太平洋首席經濟學家馬圖（Aaditya Mattoo）說：「基本上，我們預期會是三軌復甦。只有中國和越南依循V型復甦路徑，產值超越2020年新冠疫情來襲之前的水準。」

若不計中國這個區內最大經濟體，東亞與太平洋地區今年成長率可達4.4%，比去年的萎縮3.7%大有改善。但區內各國經濟表現差異甚大。印尼（今年成長率估為4.4%）和馬來西亞（6%）的產出可望在年底前逐漸回升到疫前水準；在泰國（3.4%）和菲律賓（5.5%），產出低於疫前水準的情況可能一直延續到明年。

報告指出，個別國家經濟成長是強是弱，「將取決於能否控制住新冠疫情、掌握國際貿易復甦機會，以及政府提供財政與貨幣支持的能力而定」。

世銀也提到，美國大規模財政刺激措施「將協助撐起全球經濟復甦，使貨物貿易為之一振」，且可能給亞太地區各國成長率平均增添約1個百分點，嘉惠出口導向型經濟體，特別是柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南。

然而，出口產業未能充分恢復元氣或過度倚賴觀光業的國家，今年要邁向即使是小幅的經濟成長，仍將備嘗艱辛。

越南 中國 疫情

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