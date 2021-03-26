東奧禁外客 經損55億美元

東奧聖火傳遞從福島縣起跑，展現日本政府舉辦這場四年一度盛事的決心。（路透）

將於今年7月登場的東京奧運 ，聖火傳遞活動25日開跑，展現日本 政府即使面對新冠肺炎疫情 也要舉辦這場四年一度盛事的決心。彭博資訊報導，東奧延宕一年舉辦，已使成本增加至少28億美元，加上日本政府禁止海外觀眾入場觀賽，可能再對日本經濟造成55億美元的衝擊。

東奧聖火傳遞25日將從福島縣起跑，距離奧會官方去年3月宣布延辦比賽正好一年。日本首相菅義偉雖未出席奧運聖火傳遞儀式，但他仍重申，會做好一切防疫措施，在今年夏季舉辦一場「安全、安心」的東京奧運，「我們將會在防疫措施上盡到最大努力，並和東京都政府、東奧籌委會和國際奧委會一起合作準備」。

彭博報導，東奧延辦一年已讓日本政府和其他籌辦方付出高額代價，不只讓這場成本已經高昂的比賽，再增加至少28億美元成本，比賽場地的安排也得重新規畫，與贊助商的合約也必須重新簽約。

此外，日本政府20日決定禁止海外觀眾入場觀賽，若將削弱海外遊客未來訪日興趣的連帶效應也算進去，可能再對日本經濟造成6000億日圓（55億美元）的衝擊。光是門票收入和飯店訂房的直接損失，就估計將近2500億日圓。

大和總研集團經濟學家鈴木雄大郎表示，如果東京奧運在正常狀態下舉行，參賽者和觀眾所帶來的總消費預測將達到2079億日圓，若排除外國觀眾，總消費將減少為1400億至1500億日圓，若完全不開放觀眾進場，總消費將只剩20億日圓。

不過，彭博分析師說，雖然缺少海外觀眾和閉門比賽，會讓這場運動賽事減少一些亮點，且衝擊正引頸期盼海外遊客來訪的服務業，但對經濟來說，確保比賽進行能不受疫情干擾更重要。

分析師預測，東奧不開放外國觀眾入場造成的損失，長期最多只占日本經濟規模的約0.1%。若整場奧運會取消，成本將會達到3.5兆日圓，約相當於日本國內生產毛額（GDP）的0.7%。東奧排除海外現場觀眾後，其他經濟學家估算經濟損失較小。野村證券經濟學家木內登英預期，經濟衝擊約為1910億日圓。