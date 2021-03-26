東奧禁外客 經損55億美元
將於今年7月登場的東京奧運，聖火傳遞活動25日開跑，展現日本政府即使面對新冠肺炎疫情也要舉辦這場四年一度盛事的決心。彭博資訊報導，東奧延宕一年舉辦，已使成本增加至少28億美元，加上日本政府禁止海外觀眾入場觀賽，可能再對日本經濟造成55億美元的衝擊。
東奧聖火傳遞25日將從福島縣起跑，距離奧會官方去年3月宣布延辦比賽正好一年。日本首相菅義偉雖未出席奧運聖火傳遞儀式，但他仍重申，會做好一切防疫措施，在今年夏季舉辦一場「安全、安心」的東京奧運，「我們將會在防疫措施上盡到最大努力，並和東京都政府、東奧籌委會和國際奧委會一起合作準備」。
彭博報導，東奧延辦一年已讓日本政府和其他籌辦方付出高額代價，不只讓這場成本已經高昂的比賽，再增加至少28億美元成本，比賽場地的安排也得重新規畫，與贊助商的合約也必須重新簽約。
此外，日本政府20日決定禁止海外觀眾入場觀賽，若將削弱海外遊客未來訪日興趣的連帶效應也算進去，可能再對日本經濟造成6000億日圓（55億美元）的衝擊。光是門票收入和飯店訂房的直接損失，就估計將近2500億日圓。
大和總研集團經濟學家鈴木雄大郎表示，如果東京奧運在正常狀態下舉行，參賽者和觀眾所帶來的總消費預測將達到2079億日圓，若排除外國觀眾，總消費將減少為1400億至1500億日圓，若完全不開放觀眾進場，總消費將只剩20億日圓。
不過，彭博分析師說，雖然缺少海外觀眾和閉門比賽，會讓這場運動賽事減少一些亮點，且衝擊正引頸期盼海外遊客來訪的服務業，但對經濟來說，確保比賽進行能不受疫情干擾更重要。
分析師預測，東奧不開放外國觀眾入場造成的損失，長期最多只占日本經濟規模的約0.1%。若整場奧運會取消，成本將會達到3.5兆日圓，約相當於日本國內生產毛額（GDP）的0.7%。東奧排除海外現場觀眾後，其他經濟學家估算經濟損失較小。野村證券經濟學家木內登英預期，經濟衝擊約為1910億日圓。
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