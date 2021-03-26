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號稱可支援5G 高通傳正研發「類Switch」主機

編譯洪啟原／綜合外電
高通據傳正在研發一款似任天堂Switch的安卓遊戲主機。(路透資料照片)
高通據傳正在研發一款似任天堂Switch的安卓遊戲主機。(路透資料照片)

科技網站Android Police和安卓開發者論壇XRA總編輯Mishaal Rahman爆料，美國晶片製造商高通（Qualcomm）據傳正研發一款適用安卓系統的掌上型遊戲主機，這款主機將類似任天堂的Switch。

科技新聞網站The Verge報導，這項裝置將搭載高通自家晶片，預估明年問世，但在這之前須先研發出實體產品。

根據Android Police，這款裝置可支援類似充電握把的拆卸式控制器，並附設SD記憶卡插槽，還可支援第五代行動通訊（5G）網路功能。

Rahman推文表示，這款裝置將配備一顆6,000毫安時（mAh）的超大容量電池，儘管仍不清楚實際尺寸，但主機螢幕可能是6.65吋，解析度為1080P。相較下，Switch的螢幕為6.2吋，解析度為720P。他表示，這款裝置可能還會配備一座風扇。

換言之，這部裝置看似是搭載拆卸式手把和自降溫系統的大型智慧手機，也許不是壞事，因為Switch的外觀也像一台巨無霸智慧手機。

Android Police也說，高通想讓這款裝置上市販售，可能透過合作營運商的零售商店販售，目標價格可能是300美元，與完整版的Switch相同。消息人士並透露，高通這項產品比較接近參考設計（reference design），而非成品。

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