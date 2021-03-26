我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

三星發表新記憶體晶片

編譯黃嘉洵／綜合報導

為以滿足資料中心和人工智慧（AI）的需求成長，全球記憶體晶片龍頭三星電子今年稍後將發表新一代記憶體晶片，為七年來首見。該公司表示，這款新晶片的速度將提高一倍，容量也更大。

三星25日表示，已研發出業界首個採用高介電層／金屬閘極（HKMG）製程的512GB DDR5記憶體模組。根據聲明內容，DDR5記憶體速度是目前DDR4的兩倍，能降低漏電功耗，以及省電13%。

三星預期今年下半年將開始改採DDR5。晶片產業預期，英特爾代號為Sapphire Rapids的下一代Xeon Scalable處理器將支援DDR5。彭博報導，除了與全球兩大中央處理器（CPU）製造商英特爾和超微（AMD）合作以外，三星已寄送這款新記憶體晶片的樣本，給資料中心平台開發商。彭博行業研分析師說，一個新DRAM世代將在2021年稍晚或2022年登場，為六至七年來首見。新晶片的速度更快、耗電更少，而且可靠性更高，將在即將到來的AI世紀，提供高效能的運算。

三星DRAM記憶體企業副總裁孫寧洙（音譯）表示，DDR5應用的領域包括醫療研究、金融市場、自駕車、智慧城市等。分析師預估，DDR5晶片將比DDR4大20％，將加重半導體供應鏈的壓力。

三星打算今年開始出貨，並逐步增進製程技術。三星並預期，DDR5最快將在2023年下半年取代DDR4。

集邦科技（TrendForce）副總經理吳雅婷說：「隨著DDR5的滲透率逐漸上升，DRAM短缺情況估計將持續到2022年，我們預期價格最初將上漲30%至40%。」

晶片 三星 分析師

上一則

亞洲債務違約風險升高

下一則

支付寶手續費 螞蟻提高抽成

延伸閱讀

華爾街日報：英特爾下戰書 搶設晶圓廠 難撼台積電優勢

華爾街日報：英特爾下戰書 搶設晶圓廠 難撼台積電優勢
迎戰英特爾 台積3大優勢 築競爭高牆

迎戰英特爾 台積3大優勢 築競爭高牆
英特爾蓋廠衝晶圓代工

英特爾蓋廠衝晶圓代工
新聞解析／英特爾為何改衝刺晶圓代工、不轉純IC設計？

新聞解析／英特爾為何改衝刺晶圓代工、不轉純IC設計？

熱門新聞

合法減稅 15大祕招一次學。（美聯社）

合法減稅 15大祕招一次學

2021-03-22 12:15
科技股拉低史坦普500指數，因債券殖利率飆升加劇對科技股估值的擔憂，並促使投資人拋售了高成長個股。(美聯社)

利率飆重挫科技 那指大跌逾3%

2021-03-18 16:53
道瓊工業平均指數收跌，因聯準會(Fed)決定不延長疫情期間的銀行寬限規定，因而引發債券殖利率上升和金融股遭拋售。美聯社

銀行股+殖利率 道指收跌234點

2021-03-19 16:50
擔憂全球經濟可能因新冠疫情大流行重新爆發而遭重創，部分大型個股重挫，拉低股指。(美聯社)

憂疫情再傷復甦 道指大跌308點

2021-03-23 16:38
英特爾將在亞利桑那州興建2座新廠。（路透）

美扶植半導體來真的 下個關注美光、格羅方德？

2021-03-24 01:34
德意志銀行分析師拉布爾認為，比特幣就像電動車大廠特斯拉，必須把潛能轉化為成果，才撐得起高昂的價值。路透

比特幣像特斯拉 但價值不能只靠「仙子效應」支撐

2021-03-18 12:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」
紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」
拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任

拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任
長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線