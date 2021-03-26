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棄股入債…資金潮要轉向了

編譯任中原／綜合報導
市場預估3月底時，將有龐大資金棄股入債，以重新平衡投資組合。(路透資料照片)
市場預估3月底時，將有龐大資金棄股入債，以重新平衡投資組合。(路透資料照片)

由於今年第1季美股表現強勁，債券市場重挫，殖利率回升，預料到3月底時、也就是在未來一周的時間裡，將有龐大資金棄股入債，以重新平衡投資組合。分析師預料，這將對股市不利，債市反而受益。

英國金融時報（FT）報導，退休金基金、壽險業者及大型投資機構本季普遍拋棄傳統的「六成股票／四成債券」投資模式，但到季底時必須調整投資組合、重新加碼債券。

摩根大通分析師指出，投資部位的調整一向集中於每季的最後兩周，因此現在已經開始進行，這也是本周債市轉強的原因之一。

摩根大通指出，全球平衡型共同基金總額接近7.5兆美元，而許多退休金基金及壽險公司也採取類似的資產配置模式。這些經理人必須定期維持股、債部位的平衡，通常是在每季季底。

這項資金移動行動對股、債價格的影響尚未完全顯現。分析師也預測，流入債市的基金將大部分進入公司債，少部分轉入公債。

MSCI已開發股市指數本季以來已上漲3.7%，而美國10年期公債殖利率同期累計上升約0.7個百分點。美國銀行分析師指出，單單是美國民間退休金基金就必須回購約880億美元公債。摩根大通估計，平衡型共同基金預料將賣出1,360億美元股票，並買回公債；各國主權財富基金也將調整部位，預料日本GPIF將轉移440億美元，挪威政府基金將轉移約700億美元。分析師指出，各機構3月底前重新平衡部位這項因素，就可能使美股下跌4%-5%，並使10年期美債殖利率下降約0.1個-0.15個百分點；不過影響股、債市的因素並不只有這一項。

法國巴黎銀行預測，美股回檔幅度不會如此之大，第1季最後一周可能只會回檔1.2%，賣出約500億-670億美元。美國散戶投資人可能將政府補助金部分投入股市。德意志銀行估計，該資金流入股市約1,700億美元，可反制投資機構的賣壓。

投資 殖利率 退休金

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