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優於預期 歐元區3月PMI重返擴張

編譯林奕榮／綜合報導

歐元區3月綜合採購經理人指數（PMI）優於預期，自去年9月來首度回升至50榮枯線上方，也創去年7月來最大增幅，主因製造業PMI創歷史新高。

IHS Markit數據顯示，歐元區3月綜合PMI初值為52.5，高於2月時的48.8，反映此區商業活動六個月來首度擴張；但經濟學家示警，歐元區各國正面臨第三波新冠疫情的威脅，可能導致經濟復甦偏離正軌。

IHS Markit首席商業經濟學家威廉森表示：「歐元區3月經濟表現比預期出色，擴張幅度比預期大，主要是製造業產出激增。」

製造業3月持續為歐元區提供最大經濟動能，PMI升至62.4，創1997年7月開始有紀錄以來最高紀錄；受疫情衝擊最大的服務業也開始好轉，雖仍低於榮枯線，但觸及七個月高點48.8。

歐元區最大經濟體德國的數據相當理想，3月綜合PMI升至56.8，創37個月高點；製造業PMI攀升至66.6，是1996年4月開始訪調以來最高水準；服務業PMI為50.8，是連續五個月萎縮後首次擴張，也是七個月來新高。

儘管如此，經濟學家對歐元區經濟第2季表現仍有疑慮，因為社交限制措施尚未解除；德國本周決定延長封鎖措施，且將在復活節周末實施更嚴格的管制；法國的感染病例數攀升，讓巴黎和其他14個地區進入封鎖模式；波蘭也已宣布更嚴格的活動限制措施。

威廉森表示：「新冠感染率升高，以及新的封鎖措施，讓歐元區的前景轉壞；因此，兩段式經濟復甦的情況可能將持續一段時間，製造業受惠於全球需求復甦之際，須面對消費者的服務業依然受限於社交管制措施。」

另外，美國2月核心資本財訂單意外大幅下滑，顯示近來強勁成長的企業設備支出似有降溫跡象。

美國商務部24日公布，不計飛機與軍事設備的非國防資本財訂單，2月下滑0.8%，同樣不如市場預期成長0.5%，也低於1月時的增加0.6%。

美國 疫情 威廉

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