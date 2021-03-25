亞洲慢打疫苗 經濟優勢流失

亞太國家去年領先全球控制新冠肺炎疫情，但今年疫苗施打進度卻遙遙落後英美先進國，造成經濟優勢流失。圖為南韓施打疫苗。(新華社)

亞太國家去年領先全球控制新冠肺炎疫情，但今年疫苗 施打進度卻遙遙落後英美先進國，可能在獲致群體免疫力的競賽中瞠乎其後，造成經濟優勢流失。

牛津大學「我們的數據世界」（Our World in Data）資料顯示，中國和香港已接種新冠疫苗者占總人口比率約5%，大多數亞洲國家接種率不及3%，遠低於美國 的25%（至少接種一劑者）和英國的41%。

中國、南韓 和澳洲去年透過邊境管制、隔離、積極追蹤接觸史等防疫措施，成功控制疫情，經濟反彈也相對較強，中國和南韓尤其受惠於西方需求帶動的出口銳增。然而，疫苗產量供不應求、資金來源、健康風險顧慮導致猶豫不決，已拖慢亞洲疫苗施打進度。

香港大學公共衛生學院教授高本恩（Ben Cowling）說：「公衛措施到某時總得解除，這正是疫苗普遍配送施打至關重要的原因。」

與歐美國家相比，亞洲經濟相對站穩腳步，但只要防疫控管措施持續實施，成長率仍會受限。

根據「我們的數據世界」資料，南韓、日本和澳洲平均每百人接種不到2劑疫苗，大幅落後美國的38劑和歐盟的13劑。疫苗施打緩慢，意味亞太地區的社交距離和旅遊限制可能延續到下半年，甚至更久，對消費者需求的影響也會拖得更長。

南韓的實例就凸顯這種隱憂。2020年實質國內生產毛額（GDP）只滑落1.2%，表現按全球標準相當強，但主要靠貨物和服務出口成長1.2%撐起，民間消費其實滑落6.5%，降幅比美國的3.4%還大。

報導也說，從亞洲市場23日的表現，可看出投資人對經濟重啟速度不一已經有點失去耐性；香港和澳門23日暫停施打BioNTech的疫苗後，港股即應聲走低。