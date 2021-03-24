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微軟洽談收購Discord

編譯林奇賢／綜合報導
電玩聊天社群平台Discord，傳出微軟有意收購。（擷自Discord領英官方帳號）
電玩聊天社群平台Discord，傳出微軟有意收購。（擷自Discord領英官方帳號）

知情人士透露，美國軟體巨擘微軟正與電玩通訊社群平台Discord洽談，以超過100億美元的價碼收購Discord，從而得以擴大Game Pass的訂閱服務內容，顯示微軟有意持續投資旗下遊戲事業。

彭博資訊報導，消息人士表示，Discord一直在與微軟等潛在買家磋商，但短期之內還不會出現協議，而且相較於求售公司，Discord最終更有可能決定掛牌上市。知情人士說，Discord也曾與遊戲開發商Epic Games、零售巨擘亞馬遜洽談出售該公司的事宜。

知情人士表示，微軟一直尋求收購已有活躍用戶群的公司。微軟去年企圖收購短影音平台TikTok，也曾討論收購圖片分享平台Pinterest。

彭博資訊分析師表示，微軟有意收購Discord很合理，原因是微軟持續調整旗下遊戲事業，朝軟體與服務轉型；微軟很可能將Discord的付費服務Nitro，與Xbox的訂閱服務Game Pass整合，以吸引更多訂戶。

Discord每月活躍用戶超過1億人，且持續改進旗下通訊工具，希望Discord能成為用戶交流的平台，而非僅是玩家聊天的平台。

微軟 社群 美國

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