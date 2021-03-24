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北美半導體設備出貨 2月創新高

記者鐘惠玲、尹慧中╱台北報導
國際半導體產業協會（SEMI）公布2月北美半導體設備製造商出貨總金額為31.4億美元，再創新高。(歐新社)
國際半導體產業協會（SEMI）公布2月北美半導體設備製造商出貨總金額為31.4億美元，再創新高。(歐新社)

國際半導體產業協會（SEMI）昨（23）日公布2月北美半導體設備製造商出貨總金額為31.4億美元，再創新高，凸顯半導體景氣暢旺，業者積極添購設備增產。台灣在晶圓代工龍頭台積電領軍投資下，今年可望重回全球半導體設備銷售市場龍頭寶座。

台積電一向是半導體產業風向指標，該公司預計今年資本支出將達250億至280億美元，年增45％至62.4％，其中約有80％會用在3奈米、5奈米及7奈米先進製程，另外約10％會用於先進封裝及光罩製作，還有約10％會用於特殊製程。

台積電領頭大投資，帶旺家登、京鼎等協力廠營運，法人看好「台積電大聯盟」成員業績將持續跟隨半導體產業成長。其中，家登隨著晶圓傳載客戶群擴大，並配合產業先進封裝需求，今年營收有望創新高。

京鼎方面，法人則分析，京鼎去年來自應材相關CVD與蝕刻設備營收約八成，同時並切入台積16奈米以下先進製程設備供貨，隨著台積電大聯盟投資擴大，相關配合設備供應需求也大增。

SEMI統計，北美半導體設備製造商出貨金額今年元月首度首度突破30億美元大關之後，2月進一步衝高至31.4億美元，月增3.2％，年增32％。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，由於多種終端應用市場對於半導體有長期強勁需求，北美半導體設備製造商2月出貨金額再度突破30億美元，看好全球數位轉型，將持續推動半導體設備投資的增長。

SEMI產業研究總監曾瑞榆提到，去年全球原始設備製造商銷售金額約達690億美元，年增16%，改寫新紀錄，預期今年將再成長雙位數百分比，突破760億美元。

台積電 投資 台灣

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