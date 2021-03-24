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晶片荒 福特日產紛傳停工

編譯黃淑玲╱綜合報導
車用晶片短缺，福特汽車本周在美國的兩座工廠分別停工或減產。圖為福特汽車的卡車組裝生產線。(美聯社)
車用晶片短缺，福特汽車本周在美國的兩座工廠分別停工或減產。圖為福特汽車的卡車組裝生產線。(美聯社)

車用晶片短缺持續影響汽車業生產，福特汽車本周在美國的兩座工廠分別停工或減產，日產在北美的多條生產線也暫停數日，富豪汽車（Volvo）則警告晶片短缺將衝擊第2季獲利與現金流。顧問業者AlixPartners預測，車用短缺將使今年全球汽車業營收減損606億美元。

福特汽車22日表示，俄亥俄州一座商用車工廠本周將暫停生產，肯塔基州一座卡車工廠已減少一個輪班人次，這兩座工廠預定下周一恢復平常作業。

日產同日表示，旗下位於墨西哥的一座工廠將暫停生產至25日，而美國田納西州Canon工廠一條組裝產線從19日暫停運作。

富豪表示，全球晶片短缺將大幅影響第2季的汽車生產，衝擊獲利與現金流。該公司說，各地卡車廠將在第2季之初實施「停工日」，目前預估將停工兩到四周，具體時間依各廠區而異，晶片供應鏈和其他零組件的能見度依然「非常低」。

AlixPartners預測，晶片短缺將使今年全球汽車業營收蒸發606億美元。通用汽車（GM）預期，晶片荒將使該公司今年的自由現金流減少15億至20億美元，福特則預估今年獲利可能因此短少10億至25億美元。

汽車 晶片 營收

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