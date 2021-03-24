任天堂軟硬並進 搶遊戲商機

日本電玩大廠任天堂將以「軟硬並進」策略搶攻年底購物旺季的遊戲商機。（美聯社）

日本電玩大廠任天堂 將以「軟硬並進」策略搶攻年底購物旺季的遊戲商機，除了升級版Switch新機傳出將採用美國 輝達繪圖效能更強的晶片 ，並將繼續與「精靈寶可夢GO」抓怪熱潮的背後推手Niantic合作，在今年稍後推出以皮克敏（Pikmin）為主題的新的擴增實境（AR）手機遊戲。

彭博資訊引述知情人士的話報導，新款Switch將採用輝達的深度學習超級取樣（DLSS）技術；DLSS是一種全新的渲染技術，以人工智慧（AI）更有效率地播放更逼真的影響。這款晶片將讓搭載有機發光二極體（OLED）螢幕的Switch新機，在連結到電視大螢幕時能呈現4K遊戲影像。

輝達的這款晶片中央處理器（CPU）效能也增強，且記憶體容量增加。不過，知情人士與多名遊戲開發人員表示，DLSS只支援寫入新程式碼的遊戲，因此這項技術主要用來提升後續遊戲的繪圖效能。任天堂與輝達都拒絕發表評論。

此前彭博已報導，新款Switch可能採用南韓三星顯示器生產的7吋OLED螢幕，並將為這款遊戲機推出多種新遊戲。

分析師預料，新款Switch的定價將比目前機型的299美元還高，彭博分析師預估，新機售價最多漲100美元，任天堂若把定價設在399.399美元，將能帶動強勁的需求。

另一方面，任天堂和美國軟體業者Niantic於23日宣布，將在今年稍後推出以皮克敏（Pikmin）為主題的AR手遊。皮克敏是任天堂的一款遊戲，玩家可指揮一群名為「皮克敏」的植物般生物收集道具，並與巨大怪物戰鬥，這款遊戲也是「瑪利歐之父」宮本茂所創作設計的。

2015年從Goolge分拆出來的Niantic，23日也與任天堂在東京簽署長期合約開發AR智慧手機App，成為任天堂的第四家手遊開發合作夥伴。

任天堂和Niantic並未透露太多新款手遊的細節，但表示「將包含鼓勵步行的遊戲活動」，並且「讓散步更具樂趣」。

宮本茂表示：「Niantic的 AR 技術讓我們可以體驗到，皮克敏彷若就祕密活在我們周遭的世界。」「基於讓散步充滿樂趣的題材，我們的任務是提供人們一種有別於傳統遊戲的新體驗。我們希望皮克敏和這款App將成為您們生活中的良伴。」