拜登大基建 將砸3兆美元

拜登政府規劃光在造橋鋪路，及興建鐵路、機場、電動車充電站、改善電網和其他電力業部門的支出，就將近1兆美元。(Getty Images)

知情人士透露，美國 政府高階官員正研擬一套長期經濟計畫，內容包含強化基礎建設、因應氣候變遷和投資 人力資本等，總規模約3兆美元、甚至上看4兆美元，顯示總統拜登 正押重注於加強基礎設施，以在基建領域迎頭趕上中國，並且確保未來幾十年美國在面臨中國大陸挑戰時的競爭力。

紐約時報指出，拜登政府這項長期經濟計畫可能拆成兩部分，第一部分將結合對製造業與先進產業的投資，包括砸大錢於改善基建、部署乾淨能源、及發展「未來的高成長產業」，例如5G通訊等，以提高對共和黨員、企業領袖及許多溫和派參院民主黨議員的吸引力。

文件顯示，拜登政府規畫光在造橋鋪路，及興建鐵路、機場、電動車充電站、改善電網和其他電力業部門的支出，就將近1兆美元。根據彭博資訊，拜登政府考慮投入約4,000億美元，於所謂的綠色環保支出。

計畫的第二部分是強化「人力基礎設施」，加強教育、投資人力資本，對少數族群降低學費並推動醫療照護措施。另一名消息人士說，將會提撥資金投入托育和托老。

這套長期計畫的規模約3兆美元，但還沒計入為了對抗貧窮而延長的最新暫時減稅措施成本。路透指出，這套方案總規模上看4兆美元。消息人士說，政府官員本周將向拜登說明提案細節。

拜登預料將在4月向國會兩院發表國情咨文時，提出這套所謂「重建美好未來」（Build Back Better）計畫。相較於1.9兆美元的新冠疫情紓困方案，這套研擬中的長期經濟發展計畫將包含一套提高政府財政收入的重大措施，核心組成部分是調高公司稅和富人稅率，這套增稅計畫將是1990年代以來美國最重大增稅計畫。

彭博資訊分析，這套計畫顯示，拜登希望能先從修補老舊的基建起步，打穩基礎，同時鞏固美國在先進科技領域的領先優勢，為未來幾十年與中國競爭預先布局。

然而，拜登計畫能闖過國會的難度，高於之前的1.9兆美元方案。雖然共和黨國會議員已表示可能支持擴大基建支出，但可能會阻攔增稅及其他支出措施，不會贊成增稅，也不太可能支持再生能源領域的大規模支出。